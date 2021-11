Un penalti inverosímil derrota a la UD Ibiza ante la UD Almería

No pasa semana en la que un partido de Primera o Segunda no sea noticia por una decisión cuestionable del VAR, tras revisión en el videoarbitraje. Esta vez le ha tocado a un recién llegado como la UD Ibiza sufrirlo. Un penalti por mano de Javi Lara le costó el partido ante el líder, la UD Almería, en un partido en el que los ibicencos tutearon al mejor equipo de la categoría y generaron ocasiones para haber sumado.

Sin embargo ayer no fue el día de los de Carcedo en el área contraria, donde finalizaron muy mal las claras ocasiones que tuvieron. Por contra su mejora defensiva volvió a ponerse de manifiesto ya que el Almería apenas consiguió generarle ocasiones, salvo un palo de Arnau Puigmal con el partido ya roto en los últimos minutos con el Ibiza volcado.

Es la acción clave al filo del descanso la que finalmente descantó el partido. Un pase en la frontal del área de izquierda a derecha del ataque almeriense en el que Javi Lara está corriendo hacia atrás. El balón golpea en el brazo del andaluz en la inercia de la jugada, en una acción en la que el propio jugador al notar el balón trata de apartar el brazo.

Para el árbitro había pasado completamente inadvertida la acción. Sin embargo unos minutos después a instancias de Arcediano Monescillo que estaba en el VAR, Prieto Iglesias acude al monitor a ver la jugada. Con la imagen ralentizada y congelada nadie tenía ya dudas de que iba a pitar penalti. Es el fútbol que nos proponen hoy desde LaLiga y especialmente desde el Comité Nacional de Árbitros desde la entrada en acción del VAR. Pero la cuestión no es que el VAR permita ver la jugada, la cuestión es que en la interpretación de las reglas del juego hoy esto se considere penalti.

El protagonista de la jugada, Javi Lara, tiene claro que el fútbol "será un deporte de personas y nunca de máquinas". El jugador añade en su cuenta de Twitter que "no conozco a ningún jugador que corra sin brazos (en dirección a su propia portería).No culpo al árbitro porque a lo mejor en su lugar viendo la imagen también hubiera pitado penalti, porque pitarlo no lo ha pitado él, ¡se ha limitado a seguir una orden! Pienso que en vez de ayudar a los árbitros, a veces se les perjudica más, porque no tienen respaldo para decidir en el campo, que es el criterio real".

¡El fútbol SIEMPRE será un deporte de personas y NUNCA de máquinas! pic.twitter.com/Iq28hKFUOs — Javi Lara (@JaviLara2) November 14, 2021

Por su parte el técnico Juan Carlos Carcedo decía que "ha interpretado que la mano estaba un poco despegada, es cierto que era en el movimiento, ha debido interpretar que había un jugador del Almería para poder recibir, hay que aceptarlo y ya está, no podemos hacer otra cosa"

La derrota pone final a una gran racha de cinco partidos sin perder en los que habían sumado 11 de 15 puntos posibles y eran el segundo mejor equipo en los cinco encuentros anteriores por detrás precisamente de la UD Almería. El encuentro ante el líder fue la mejor entrada de la temporada con 4.900 aficionados en las gradas de Can Misses.

Los pitiusos son octavos con 22 puntos, seis por encima del descenso y a cuatro de playoff. El domingo juegan en Huesca a las 18:15h.