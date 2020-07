La Peña Deportiva, un ejemplo dentro y fuera del campo

Si hay un equipo que ha dejado huella en los 'playoff' exprés jugados en Málaga ese ha sido el conjunto de la Peña Deportiva Santa Eulalia. Llegado a la cita en tierras andaluzas como uno de los equipos a los que nadie daba por favorito, el conjunto ibicenco se marcha de las eliminatorias con la cabeza muy alta y con un partido, el de ayer ante el Castellón, en el que se vio seriamente perjudicado por un arbitraje que no estuvo a la altura.

"El partido lo hemos visto todos y al analizarlo no voy a entrar a valorar las decisiones del árbitro, si ha pitado bien o si ha pitado mal. Todos habéis visto que ha pitado mal y que se ha equivocado. Son cosas que pasan. No podemos venir aquí a buscar reproches ni a quejarnos tampoco del arbitraje", aseguró Raúl Casañ, técnico del conjunto ibicenco que no quiso hablar tampoco de su futuro. "Se ha hablado mucho de mi futuro, pero quiero dejar claro que la Peña es mi club y que ahora solo pienso en volver al vestuario para abrazar a mis chicos", dijo el asturiano.

▶️ Nos gusta dejar las cosas como las encontramos. ¡Gracias por todo @MalagaCF! Ha sido un verdadero honor poder jugar en La Rosaleda �� pic.twitter.com/1SUQXYAfff — SCR Peña Deportiva (@Penyadeportiva) July 23, 2020

Otro de los detalles que más llamó la atención tras el partido fue tanto la forma de despedirse del torneo como la espectacular imagen dejada por el equipo peñista en el vestuario de La Rosaleda. Como la selección japonesa en los mundiales, el equipo ibicenco dejó el vestuario limpio como una patena. Los ibicencos han emprendido ya el viaje de vuelta a la isla para empezar unas más que merecidas vacaciones.