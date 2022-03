Partido capital del RCD Mallorca para poner tierra de por medio con el descenso

Duelo marcado en rojo para el RCD Mallorca. Ese "comodín" del que habló Luis García Plaza se acaba hoy, ese partido pendiente contra la Real Sociedad que convertía en irreal la clasificación bermellona. Ahora mismo están cinco puntos por encima del descenso pero es que de ganar conseguirían un colchón que sería agua bendita para el equipo mallorquinista, serían ocho puntos de distancia para afrontar la recta final de campeonato. El técnico Luis García ha sido sancionado con dos partidos y no podrá dirigir a su equipo, volverá a ser su segundo Pedro Rostoll quien lo haga. El técnico bermellón verá el encuentro desde un palco VIP.

El hándidap una vez más es el horario, que no suele favorecer a los mallorquinistas en sus partidos en casa, ante el Valencia no obstante la hora de la comida no impidió que hubiera un gran ambiente en el Estadio con 14.400 espectadores. Hoy serán menos pero igualmente se espera una buena entrada a pesar de ser el peor horario en día laborable, 21h.

Recupera Luis García a Iddrisu Baba, que no juega desde el 2 de Enero con el Mallorca, fue ante el Barcelona. Pero se lesionó con Ghana en la Copa de África. Desde entonces no ha jugado, estará como recurso en el banquillo. El técnico dará continuidad al bloque y no se esperan muchos cambios respecto al once que se midiera al Valencia. Los bermellones acumulan dos derrotas, Betis y Valencia, en las que sin duda han merecido algo más. Están advertidos de suspensión Maffeo y Costa entre los posibles titulares.

La Real Sociedad, a pesar de venir lastrada por ocho bajas y eliminada de Europa, presenta unos números envidiables que no apuntalan la tesis de un equipo con problemas. A pesar de la goleada en el derbi contra el Athletic, 4-0, ha sumado 12 puntos en las últimas siete jornadas en las que sólo ha perdido ese encuentro en San Mamés.

La Real viene de ganar a Osasuna con gol de Aritz Elustondo en la pasada jornada y saben que si ganan se ponen a un punto de la Champions.

Posibles onces:

Mallorca: Rico; Maffeo, Valjent,Raíllo, Oliván o Costa; Kubo, Antonio, Salva, Dani; Ángel y Muriqi.

Real Sociedad: Ryan o Remiro; Aritz, Le Normand, Pacheco,Sola; Zubimendi, Silva,Merino; Portu, Oyarzábal y Sörloth.

Árbitro: Melero López, VAR: González, González.

El partido puede seguirse en el Tiempo de Juego de Cope.