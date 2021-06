Parera se despide del mallorquinismo tras fichar por el Racing

Miquel Parera ha querido despedirse de los aficionados del RCD Mallorca en un video en el que se le ve recorrer los pasillos, el vestuario y pisar el césped del estadio de Son Moix para simbolizar su salida y quién sabe si un hasta luego en su su todavía joven carrera. El meta de 25 años no sólo se despide de su equipo sino de su casa como canterano que es.

Parera inicia una nueva etapa en el Racing por el que fichó semanas atrás donde coincide con Cedric y Álvaro Bustos, compañeros suyos en años anteriores en el club. El portero prefirió apostar por un club histórico y con posible crecimiento a pesar de estar en la Primera RFEF desechando alguna oferta de Segunda División. Tiene claro que debe jugar y tener la continuidad que no ha tenido en el RCD Mallorca. Tras un año movido en el que el jugador llegó a mostrar su desesperación en el mercado invernal por no encontrar colaboración del club para poder salir cedido, y tampoco recibir oferta de renovación, Parera mantuvo siempre un comportamiento ejemplar. Fue ensalzado por sus compañeros y especialmente por su compañero de posición, Manolo Reina.

Quizá por todo ello, el portero ha querido expresar en un video su agradecimiento a su club de siempre y a la gente, para que no haya ninguna duda: "Cuando llegué al club con sólo doce años nunca me hubiera imaginido que pudiera vivir estos momentos de éxito en el club de mi tierra. Conseguir tres ascensos en cuatro años sin duda pasa a la historia del club.Han sido unos años en los que he podido crecer tanto a nivel personal como deportivo. He tenido unos compañeros excelentes dentro y fuera del campo que siempre me han ayudado y a los que desearé lo mejor".

El portero afirma que "no me quería ir sin dar las gracias a todas las personas que han hecho posible que haya podido disfrutar todos estos momentos. Por supuesto agradecer a la aficíon todo el apoyo que he sentido por su parte, es el momento de decir adiós y os deseo lo mejor".

El meta de Manacor habla sobre lo que tiene por delante: "ha llegado el momento de empreder nuevos caminos y empezar otro camino donde pueda continuar con mi progresión" dice en referencia al Racing.

El RCD Mallorca ha contestado al portero

?? T’enyorarem! Sort i GRÀCIES ???? https://t.co/kv1fHCBVOE — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) June 28, 2021