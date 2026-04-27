El Palmer Basket sigue vivo tras un gran triunfo ante Alicante

El Palmer Basket Mallorca sigue con todas las opciones de salvarse, para ello era ganar sí o sí a HLA Alicante, algo que no estuvo claro hasta el final en un partido agónico del equipo mallorquín.

Al presidente y promotor del proyecto Vicenç Palmer le auguraron una temporada para disfrutar. Sus buenos amigos del Hestia Menorca le pronosticaron que sería un año para disfrutar en su primera experiencia en Primera FEB como presidente del Palmer, un proyecto nuevo nacido. El presidente siempre repite que sigue esperando disfrutar algún día. Si el disfrute en el deporte pasa por saber o aprender a sufrir, entonces habrá disfrutado una barbaridad.

Toda la temporada abajo, toda la temporada moviéndose en los puestos de descenso, el equipo empezó a remontar con el rediseño de la plantilla y la llegada de jugadores como Phil Scrubb, Sanadze, Izaw-Bolavie etc.

Tres entrenadores después y un buen número de cambios en la plantilla, y en especial una lesión trascendental, la de Scrubb, el equipo está de los puestos de descenso tras ganar a Alicante del mallorquín Rubén Perelló.

Tras la lesión del base-escolta canadiense la plantilla tenía que dar un paso adelante, no contar con el anotador generador del equipo obligaba a que otros jugadores dieran ese paso. Estaba costando pero el domingo en Son Moix lo dio Duda Sandadze, en su mejor partido posiblemente desde su llegada. Anotaba 23 puntos, con 5/5 en tiros de 2, 4/9 en triples, además se coronaba con un robo en los últimos instantes y bandeja recorriendo toda la pista para asegurar la victoria, una victoria que acabaría de afianzar Atencia con un triple de los suyos.

El Palmer sufrió pero supo sufrir, nadie gana cómodamente en esta categoría, menos el Palmer ante un equipo en teoría superior. El equipo mallorquín salía a por todas desde el primer momento, apoyado en la fiabilidad del georgiano Sanadze, la capacidad de lucha y polivalencia de Comendador y del capitán Feliu y la fortaleza en la pintura de Izaw-Bolavie y Josh Roberts. Buena defensa que contagió a un pabellón encendido, Son Moix entendió lo que había en juego y la afición estuvo con su equipo todo el partido.

El Palmer ahora tiene que visitar a Estudiantes y jugársela con el vecino, el Fibwi Mallorca, que parece virtualmente salvado, una victoria les separa y con récord negativo de 12 derrotas seguidas el equipo de Pablo García. El Fibwi recibe nada menos que al Leyma Coruña que puede ascender antes del derbi ante el Palmer. Un final de temporada emocionante.

El playoff vuelve a Menorca.-

El Hestia Menorca debuta en un playoff de ascenso a ACB. Con su victoria ante el Ourense de tres puntos, el equipo de Javi Zamora devuelve a Menorca a la lucha por la ACB 14 años después. El equipo es octavo ahora mismo con 16 victorias. A día de hoy se las vería con el Palencia.