El Palma Futsal suspende sus partidos de pretemporada

El Palma Futsal ha comunicado que no realizará el viaje a Sevilla este viernes ni a Galicia la semana que viene para jugar los cuatro partidos amistosos de pretemporada, por tanto queda suspendida la pretemporada y queda en el aire el partido que iba a jugar en Palma ante el Betis el día 25. El club ha señalado que no dispone de ninguna información por parte de la federación, organismo que tiene las competencias a nivel competitivo, y que por ello, ha decidido no realizar ningún partido amistoso hasta que haya un protocolo claro por parte de la federación.

De momento el Palma Futsal seguirá entrenando en Son Moix a la espera de tener una fecha concreta, ya que la única fecha prevista es el 5 de septiembre. Nadie ha dicho que no vaya a comenzar la competición este día, pero es evidente que no hay tiempo, no hay protocolo, es imposible cumplir los plazos y se espera a tener más información para tomar decisiones sobre reorganizar la pretemporada con partidos amistosos si fuera necesario y posible antes de empezar la competición en la fecha que estipule la federación. De momento los clubes se encuentran en un callejón sin salida, sin información, sin protocolo por parte de la RFEF y sin autorizaciones para disputar los partidos amistosos.

José Tirado, director deportivo del club, ha admitido estar viviendo una situación complicada y desesperante en el inicio de esta temporada: “Nos encontramos con un futuro muy incierto. La realidad es que a día de hoy no sabemos nada. No sabemos si vamos a poder jugar un amistoso o no, si vamos a poder hacer campaña de abonados o no, si vamos a jugar el cinco de septiembre, el veinte, en octubre, en noviembre, en enero, si no jugaremos… es muy difícil gestionar un club profesional sin saber si puedo vender entradas, abonos o publicidad”.

El club lleva semanas de planificando la pretemporada y ahora se ha visto en la obligación de anular la pretemporada: “Tenemos unos viajes pagados, unos hoteles reservados, unos autocares para viajar a Sevilla concertados, tenemos todo cerrado para hacer una gira en Galicia que hemos preparado teniendo en cuenta el inicio de la competición. Nos ha costado un dineral organizar la pretemporada y, si no nos autorizan, no podremos jugar”, ha apuntado el director deportivo.

José Tirado ha aludido a la desinformación por parte de la federación con respecto a la situación en la que se encuentra el fútbol sala profesional: “Llevo muchos años vinculado al deporte profesional y amateur y lo más triste que estoy viviendo ahora es la desinformación que tengo. Somos el Palma Futsal, somos el club con más abonados del mundo, creo que somos un club ejemplar en la gestión, reconocido mundialmente y, a día de hoy, no sabemos nada de nada. Ni si va a haber protocolos, ni de qué manera, ni cuándo se va a volver a jugar. Ahora más que nunca los clubs necesitamos información, cariño y apoyo para saber que la federación está ahí y que van a intentar sacarlo adelante, pero no tenemos información”.