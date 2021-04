El Palma Futsal sólo tendrá a 200 espectadores a pesar del cambio en la normativa Covid

El Palma Futsal recibe al líder este sábado a las 12h, el Levante, pero contrariamente a lo que podía pensarse el partido sólo lo verán in situ 200 socios del club. A pesar de la mejora sanitaria y de las nuevas medidas publicadas por el Govern Balear el pasado sábado, que flexibilizan algunas restricciones, nada cambiará este sábado para el segundo clasificado de la LNFS el Palma Futsal.

La normativa covid no es muy clara al respecto, indica que el límite es de 400 espectadores al aire libre y de 200 en cerrado. No obstante, permite aumentar el aforo hasta el 50% para fases finales y playoffs. El Palma Futsal aún no está en el playoff y está disputando liga regular, este sábado ante el Levante será la jornada 29, aunque el equipo está ya clasificado para los Playoffs por séptima temporada consecutiva.

Regulació esportiva situació COVID-19 a les illes de Mallorca i Eivissa



Actualitzat a 24/04/2021



1/5 pic.twitter.com/JNNgIKoyqM — esportsIB (@esportsIB) April 24, 2021

Regulació esportiva situació COVID-19 a les illes de Mallorca i Eivissa



Actualitzat a 24/04/2021



4/5 pic.twitter.com/XmDF0HKnOw — esportsIB (@esportsIB) April 24, 2021





Llama la atención que por ejemplo el Bahía San Agustín que juega en el mismo pabellón sí podrá tener más espectadores, por estar en la segunda fase, o que los equipos de Segunda B vayan a meter 1000 espectadores ya esta jornada, como hiciera la UD Ibiza el pasado domingo, y el Palma Futsal no pueda.

Se trata por lo tanto de una interpretación sobre la normativa sanitaria, lo cierto es que ahora mismo la situación está bajo control y el número de casos nuevos por covid en la comunidad no son alarmantes, tampoco la ocupación hospitalaria y de UCI, 36 ingresados en planta y 22 en la UCI. Mientras que los datos de nuevos casos en el día de ayer fue de 57. La tasa de positividad es de 2.26%.

En Baleares se han ampliado por ejemplos los horarios de terrazas en bares y Restaurantes, aún prohibidos interiores, también ocupación de las mismas, y en consonancia con esta liberalización se ha permitido el deporte de los menores de 12 años que llevaban un año sin competir y se ha permitido aumentar el aforo en las competiciones.

Sin embargo el Palma Futsal este sábado no podrán verlo más de 200 socios. El Palma viene de salir goleado de Sta Coloma, el internacional Raúl Campos dice que dejan atrás ya la derrota:"Venimos de perder pero borrón y cuenta nueva, confío plenamente en que lo saquemos y en seguir ahí arriba. El Levante es un gran equipo y está siendo muy regular".

