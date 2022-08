El Palma Futsal recupera en su campaña el fútbol sala en la calle

El Palma Futsal está cerca del barrio, de las calles, eso es algo que se percibe en cualquier partido del equipo mallorquín en el Palau de Son Moix. Familias enteras llevan años acudiendo a los partidos del Palma y llenando el polideportivo, equipos enteros de chavales han tenido las puertas abiertas desde siempre para fidelizar afición.

Ese espíritu popular es una de las claves del éxito del Palma Futsal y es lo que ha querido transmitir el club en su nueva campaña de abonados, un anuncio sencillo pero que toca directamente con los pies en el suelo y lleva el fútbol sala a la calle, a donde empezó el fútbol y por añadidura el fútbol sala. La pista de barrio es el escenario de un encuentro entre chavales y los jugadores del Palma Futsal, los pequeños eligen sus equipos, como toda la vida.





En Son Oliva se ve a unos y otros jugando el partidillo, en el que el club además ha querido recrear el histórico gol de Tayebi marcado en la pasada Champions como jugador del Benfica. En el partidillo, que tiene todos los ingredientes de un partido de barrio, hay regates y caños, pero no falta la madre que avisa al chaval con que suba ya o se va a enterar. Quién no ha vivido esa escena cientos de veces en su infancia.

La esencia del juego, la infancia y la calle, algo que parece haberse olvidado en un deporte cada vez más academicista. El propio club en sus tuits advierte de que es así como empezó todo y como muchas generaciones empezaron a jugar, invitando a los más pequeños a volver a jugar a los parques, pistas de barrio o donde se pueda. La sabiduría del aprendizaje espontáneo no sólo es básico para la socialización de los jóvenes, también es aprendizaje para aquellos que acaban jugando a un nivel más serio años después.









El objetivo del club es conseguir 3.100 socios, el tope que se marca para poder disponer de margen de venta de entradas. Un número que igualaría con sus registros de toda la vida previos al coronavirus. Ayer empezaron ya las renovaciones, cuyo precio es de 115 euros, mientras las nuevas altas cuestan 145 euros. Pero el abono estrella es el familiar, que cuesta 195 euros, según reconocía el director general José Tirado.