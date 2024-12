El Palma Futsal se lleva la triple corona mientras el club vive en vilo por el tanteo de Louzán a Tirado

Los equipos triunfadores lo son gracias a buenos equipos pero también pequeñas sociedades capaces de crear una cultura ganadora. En ocasiones se trata de varias personas y en ocasiones de un simple tándem.

Es el caso del Illes Balears Palma Futsal en las personas de Antonio Vadillo, el entrenador, y José Tirado, el director general y director deportivo desde hace muchos años. Ambos y el mismo club serán protagonistas este miércoles en Brasil, en la gran gala de Mundo do futsal que premia a Tirado como mejor director deportivo del mundo por tercer año consecutivo y a Antonio Vadillo, que también repite como mejor entrenador del mundo. El club también recibe el galardón como mejor club del mundo. Una triple corona de oro para un club que vive un momento brillante a todos los niveles, tras haber conquistado la segunda Intercontinental y clasificarse para la tercera final 4 de la Liga de Campeones.

Ambos han viajado a Brasil tras el ajetreado lunes en el que Tirado acudía a las elecciones de la Federación Española de Fútbol. El ente federativo se ha cruzado en el camino del Palma Futsal, y ahí empieza la incertidumbre hacia el club, ya que Rafael Louzán, nuevo presidente de la RFEF, ha tanteado a Tirado como lo hizo Salvador Gomar, para que se vaya a Las Rozas para organizar el fútbol sala nacional.

Fuentes cercanas a las conversaciones apuntan a que, no obstante, el interés de Louzán no es tan contundente como el que tenía Salvador Gomar, el otro candidato, y esto puede ser determinante. Si Tirado no puede hacer su trabajo como él quiere en la Federación no daría ese paso de abandonar el Palma Futsal. Además, cuenta Tirado con la oposición del técnico Antonio Vadillo que la semana pasada dejaba muy clara su postura, no entendería que ahora Tirado se fuera después de haberse quedado él (Vadillo) en el club el pasado verano a pesar de la gran oferta del Benfica.

En el club están a la expectativa de lo que pueda ocurrir porque ambos son clave para la entidad. José Tirado se debate ante una decisión difícil pero parece más probable su continuidad en el club que su marcha a la RFEF.

A por la tercera a Le Mans.-

Mientras tanto, la UEFA daba a conocer que la Final 4 de la Liga de Campeones se disputará en Le Mans (Francia), una sorpresa ya que no hay ningún finalista de ese país, como ya ocurriera el pasado año en Armenia. Hace dos el Palma ganó la primera Copa de Europa en casa, en el velódromo Illes Balears, antiguo Palma Arena, y quería repetir experiencia. Pero la UEFA ha concedido a Le Mans la final que disputarán Palma, Cartagena, Kairat y Sporting entre el 2 y el 4 de Mayo.