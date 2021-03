El Palma Futsal se cita de nuevo con la historia en el Wizink Center

El Palma Futsal afronta hoy un partido que no es un partido más. El equipo entrenado por Antonio Vadillo jugará a las 20.30 horas ante el Movistar Inter en un partido en el que los mallorquines buscarán clasificarse para las semifinales de la Copa de España en un partido que además será el primer partido de una Copa de España de la historia del Palma Futsal en la que Miquel Jaume, su presidente, no estará en la expedición. Ninguno de los tres grandes llega a la fase final como cabeza de serie y despojados de los primeros puestos de la clasificación ocupados por tres rebeldes que quieren aprovechar su gran año para dar un golpe de efecto y llevarse el título, al que también aspiran los otros dos participantes que llegan a la cita en un gran momento de forma. Realmente cualquier sorpresa no sería tal en un año en el que la lógica ha quedado desnuda y sin argumentos para explicar el los cambios en el poder establecido. Estamos ante la Copa de España más igualada, abierta e impredecible.

Hamza, recuperando fuerzas tras el entrenamiento de ayer

"El objetivo es levantar la Copa, venir a Palma con esa copa tan deseada” afirma Barrón aunque asegura que “nos tenemos que centrar en el jueves, ir paso a paso, porque de nada sirve pensar en metas más grandes si no das el primer paso. El partido del jueves es muy complicado y donde tenemos que estar muy concentrados para ir poco a poco en este torneo", añade el guardameta del Palma Futsal.

La vuelta al Wizink center supone también el regreso a un recinto muy especial como es el del lugar en el que los mallorquines lograron clasificarse para las semifinales de la Copa de España. Fue en el año 2018 cuando el equipo de Antonio Vadillo logró imponerse por 2-1 a ElPozo logrando así clasificarse para la siguiente ronda en la que se toparon precisamente con el Movistar Inter, una de sus auténticas bestias negras en el torneo que los dejó en la cuneta y sin la posibilidad de pelear por una final a la que hoy aspiran a poder llegar en este año 2021 tan especial para el equipo isleño.