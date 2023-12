Los títulos y las victorias definen la grandeza de un club deportivo, pero los reconocimientos adornan el palmarés. Y eso es jutamente lo que lleva dos años consiguiendo el Palma Futsal, cuyo director general José Tirado ya recibió en 2022 la distinción a mejor director deportivo del mundo.

Esta vez han sido dos por falta de uno, el entrenador Antonio Vadillo y de nuevo José Tirado han sido reconocidos en la Gala de los premios mundiales de Mundo do Futsal, en el mismo lugar en el que hace unos días levantaban la Copa Intercontinental al vencer en los penaltis al Cascavel, en Foz do Iguaçu. Mejor entrenador, mejor director deportivo y mejor club del mundo, Palma Futsal.

Satisfacción plena en un club que no para de crecer y no se conforma, un club que va a tener que digerir el éxito para no caer en la complacencia con el inconformismo permanente de sus responsables.

Tirado recibió tras el galardón individual, también el reconocimiento al Mejor Club del Mundo, premio que no sólo destaca los logros deportivos del club, sino también su impacto social y promoción de su deporte.

Antonio Vadillo fue galardonado como el mejor entrenador del mundo. Además, el jerezano participó en el congreso internacional de entrenadores, organizado en la misma localidad, compartiendo escenario con los mejores técnicos a nivel mundial. El técnico decía días atrás en Deportes Cope que se sentía honrado pero que la satisfacción no viene por este reconocmiento sino por lo que viene haciendo con su cuerpo técnico desde tiempo atrás.

Vadillo y Tirado tuvieron que viajar al mismo lugar en el que hace algo más de una semana tocaban cima mundial con la Intercontinental. Un agenda muy apretada ya que la liga vuelve esta semana con la visita de Santa Coloma a Son Moix este sábado a las 16h.