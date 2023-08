El Palma Futsal, afectado por el caos en el aeropuerto de Palma por el temporal

El fortísimo temporal que ha afectado a las islas Baleares este domingo 27 de Agosto provocando numerosos incidentes aunque afortunadamente sin apenas daños personales, afectaba también al mundo del deporte. Principalmente al Mallorca Palma Futsal que regresaba de Lisboa tras disputar un torneo de pretemporada.

El equipo de Antonio Vadillo tuvo que esperar en el aeropuerto de Lisboa debido a las incidencias en el aeropuerto de Son Sant Joan con cancelaciones y retrasos. Según anunciaba el club la salida se demoraba cuatro horas. Aena informaba de 18 vuelos desviados, 27 llegadas y 29 salidas canceladas en el aeropuerto de Son Sant Joan.

?? Balance de los Aeropuertos de Palma de Mallorca, Ibiza y Menorca debido a meteorología adversa por tormenta #Meteo#SafetyFirst



?? 18 desvíos y 7 llegadas canceladas en Palma de Mallorca

?? 8 desvíos y 10 cancelaciones en Ibiza

?? 3 desvíos y 7 cancelaciones en Menorca pic.twitter.com/YhxGCYqaCq — Aena (@aena) August 27, 2023

El Palma Futsal venía de disputar el International Masters Futsal, en el que cerraba su participación con derrota 4-3 ante el Sporting, reeditando la última final de la Liga de Campeones. El torneo ha puesto de manifiesto el trabajo que queda por delante todavía para estar a un nivel competitivo alto, ya que la mitad de la plantilla es nueva y algunos jugadores aún no se han incorporado. De hecho el iraní Salar Aghapour llega este lunes a la isla.

Pero no fue el Palma Futsal el único afectado por el temporal en el deporte, el Ayuntamiento de Marratxí se vio obligado a cancelar el homenaje a la campeona del mundo Cata Coll, previsto para la tarde de ayer en Pórtol, debido a la tormenta que provocó numerosos incidentes en todas las islas. Sí pudo celebrarse por la mañana el homenaje a Mariona Caldenteny en Felantix, donde también hubo desperfectos importantes por las rachas de viento.

El Atlético Baleares-Algeciras se pudo disputar con normalidad a pesar de que a las 19h llegó una segunda línea de tormentas a Palma y de nuevo el viento fue protagonista con rachas muy fuertes. Eso sí, la entrada en el Estadio Balear fue muy floja ya que los aficionados fueron prudentes en su mayoría y prefirieron no desplazarse, unos 300 seguidores acudieron al Estadio. La recomendación era no desplazarse si no era estrictamente necesario.





El Palma Futsal se viene con derrota de Portugal.-

La última jornada del stage de pretemporada del Mallorca Palma Futsal era la reedición de la final de la Liga de Campeones ante el Sporting Clube de Portugal. Si bien, en esta ocasión, el equipo luso y el mallorquín se enfrentaban por evitar el último puesto de la clasificación del International Masters Futsal, el orgullo de los palmesanos y su hambre por sumar una primera victoria y las ganas de revancha de los portugueses, acompañados por su afición, hacían esperar un encuentro muy disputado.

El partido empezó muy reñido. Ambos conjuntos gozaban de ocasiones que podían ponerles por delante, pero ninguno lograba poner el primer tanto en el electrónico del Portimao Arena. Los minutos pasaban y los mallorquines no lograban materializar ninguna de sus ocasiones. Mientras tanto, el Sporting Clube parecía ir encontrando mejores sensaciones y dominando algo más. Entonces, en el minuto 8’ de partido, Diogo Santos aprovechó una buena asistencia de Merlim para poner a su equipo por delante. Sin embargo, al poco tiempo, el árbitro señaló un penalti a favor de los mallorquines, que Tayebi no falló. A un minuto del descanso, Rómulo pudo adelantar a los mallorquines desde los diez metros, pero Henrique Rafagnini, portero del conjunto luso, impidió que los de Vadillo se marcharan con ventaja.

A los pocos segundos de empezar la segunda parte, el Mallorca Palma Futsal vio como volvía a ponerse por debajo, tras el tanto de Tomás Paço. Los lusos habían salido mejor y dominaban el juego en los primeros minutos del segundo tramo. Aun así, un nuevo penalti señalado a favor de los mallorquines permitió recuperar el empate. Tayebi repitió, sin dudarlo ni un instante, y puso el segundo gol para los suyos. El Mallorca Palma Futsal se reactivó y tuvo algunas ocasiones clarísimas que no fue capaz de aprovechar. Y mientras lo seguían intentando, llegó Joao Matos que con un zapatazo desde fuera del area volvía a adelantar al Sporting Clube. El Mallorca Palma Futsal necesitaba reaccionar rápido y así fue. En el 33’ del encuentro, Marcelo robó un balón en área propia, contraatacó y batió al portero rival para mantener a los suyos con opciones. A pesar de ello, a dos minutos de terminar, cuando parecía que el partido se cerraría con un empate, Pauleta puso el cuarto para los portugueses y negó la victoria a los de Vadillo, que deberán trabajar a fondo y corregir errores para llegar en las mejores condiciones posibles a su primer partido de la Primera División, en casa del Industrias Santa Coloma.

FICHA TÉCNICA

– Sporting Clube: Henrique Rafagnini, Tomás Paço, Joao Matos, Pauleta y Alex Merlim. También jugaron: Diogo Santos, Zicky, Sokolov y Pany.

– Mallorca Palma Futsal: Barrón, Marcelo, Rivillos, Fabinho y Tayebi. También jugaron: Chaguinha, Cleber, Bruno Gomes y Romulo.

– Goles: 1-0 Diogo Santos (minuto 8’); 1-1 Tayebi (minuto 11’); 2-1 Tomás Paço (minuto 21’); 2-2 Tayebi (minuto 28’); 3-2 Joao Matos (minuto 32’); 3-3 Marcelo (minuto 33’; 4-3 Pauleta (minuto 38’).

– Árbitros: Ruben Santos y Cristiano Santos.

– Pabellón: Portimao Arena. Tercer partido del International Masters Futsal 2023.