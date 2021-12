Paco Jémez: "Si el rival nos mete en el área que sea porque se lo ha ganado"

Paco Jémez ha sido presentado este mediodía como nuevo técnico de la UD Ibiza hasta final de temporada. El canario llegaba ayer a la isla y firmaba el contrato que le devuelve a los banquillos tras su etapa en el Rayo Vallecano. Paco cambia el micro de Tiempo de Juego por el chándal y el banquillo que es lo que más le gusta.

Llega a la isla con su manual de estilo pero con prudencia. La primera pregunta ha ido precisamente sobre ese ir para adelante y su propuesta ofensiva: "Como a mí me gusta el fútbol se debe tener fútbol ofensivo, en todos los campos se puede jugar bien al fútbol. Es verdad que la mayoría de equipos buscan el gol que es lo más difícil. Los equipos que no tienen tanto talento necesitan generar más. A ver si podemos con más valentía, más actitud, más llegada podemos conseguir más goles. Y no tienes por qué encajar más goles, ser capaz de defender bien pero que no te quite posibildad de ir al ataque".

Sobre si se puede en Segunda División mantener esa propuesta comenta que "ahora hay controversia hasta en Barcelona hacia el cruyffismo que no pensábamos que lo íbamos a ver, todo es por los resultados. Me contratan para ganar partidos y cada uno tiene su fórmula y no hay ninguna mejor que otra. Yo ya entiendo que si Amadeo y Fernando me han elegido ya saben cómo me gusta el fútbol. Es verdad que en la conversación que mantuve con ellos percibí ilusión, además de ver cómo ha evolucionado este proyecto, creo que aún hay mucho margen de crecimiento. Amadeo no quiere quedarse a medio camino. Intento venir a mejorar que será complicado porque tiene en tendencia alcista. Y no quiero que se ande comparando lo que hagamos con lo que hizo el anterior entrenador, cada entrendor tiene su estilo. Esto además de ganar es un espectáculo y se consigue haciendo que la gente sienta algo por lo que ve. Vamos a seguir en esa dinámica".

Paco añade sobre el objetivo comenta que "más allá de uno deportivo que sabemos cuál es, está en apoyar al club y el equipo para que siga creciendo. Hay la misma distancia de playoff y de descenso .El equipo ha demostrado en los primeros partidos que puede estar al nivel del resto. Siempre hay algún objetivo que rompe barreras pero se lo tiene que creer de antemano. Hay que conseguir que esté en situación más cómoda, lo mismo que no digo vamos a pelear por tal, digo que no vamos a renunciar a nada. Tengo claro para qué estoy aquí".

No quiere enjuiciar el trabajo del anterior técnico Juan Carlos Carcedo y se muestra pruedente sobre las diferencias que quiere introducir pero dejando clara su propuesta: "No voy a hablar de diferencias que sería valorar el trabajo de Carcedo que se valora solo con los resultados que ha tenido, espectacular .Me gusta que el equipo presione arriba y sea protagonista. Que vengan al campo sabiendo que van a ver un equipo con predisposición a jugar bien y ganar partidos para que se vayan contentos y orgullosos de lo que ven".

Lo que más le preocupa ahora mismo es el tiempo del que dispone para implantar su manual y los casos de covid, ocho en total en el club, seis de jugadores: "Me preocupan algo más los casos de covid que haya porque te limita y luego el tiempo, vamos a intentar aprovechar todo el que tengamos, sin querer hacer grandes cambios, iremos poco a poco. Sería un error por nuestra parte en dos días echar todo abajo, tampoco es necesario. Intentaremos meter esos cambios que queremos hacer".

Los conocidos.-

Paco Jémez agradece tener jugadores con los que ya ha trabajado: "tenemos algún jugador que ha jugado conmigo como Nono y Gálvez, eso es bueno porque ya saben lo que quiero y sirve de nexo de unión con los compañeros para que vaya algo más rápido. La clave es no volverse loco y respetar todo lo bueno que había y poco a poco ir viendo los cambios".

Paco se muestra ilusionado con lo que ha conseguido la UD Ibiza hasta ahora y el futuro, envía un mensaje ilusionante a la afición ya que "han conseguido situar Ibiza en el plano profesional que es algo que nunca había sucedido. Esto es más fácil con el apoyo de la gente. No quiero que cunda preocupación sino que hago llamamiento para que vengan a vernos. Que estén tranquilos que aquí hay mucha gente profesional trabajando. Fundamental para nuestros objetivos. Todo lo que hacemos aquí lo hacemos por ellos, para que disfruten y nos apoyen".

Sobre qué va a ser lo primero que quiere implementar, "lo más complejo es dónde nos vamos a colocar y nuestra línea de presión. Si hacemos algún cambio de esquema que lo tengan claro, pero no creo que difiera mucho de lo que se ha visto. Que la gente se sienta segura con lo que va a hacer y que ningún jugador salga a jugar perdido. Vamos a ir poco a poco respetando lo que ya tiene el equipo. Quiero tener el balón y que haya mucha movilidad, todo el tema de salida de balón es algo que lleva más tiempo y lo veremos a medida que pasen los partidos".

De nuevo se le pregunta por el objetivo y si se piensa en el playoff: "A mí nadie me ha dicho te traigo para meterlo en playoff, pero conociendo a Amadeo no se puede renunciar a nada.El primer objetivo es la permanencia, si tenemos ese objetivo pronto podremos ir a por más. Lo primero certificar la permanencia y a partir de ahí ver cómo está el equipo y podemos pelear por algo más".

Paco acaba dibujando lo que quiere: "Si el rival nos mete en el área es porque se lo ha ganado, por norma no será porque mi equipo dé pasos hacia atrás. Me gusta robar en campo contrario y tener poca distancia a gol. Sobre todo que la defensa y el portero se sientan con confianza".

Amadeo Salvo: "la destitución de Carcedo no estaba premeditada"

"Cuándo decidir un cambio es la pregunta del millón. La decisión se tomó después de acabado el partido contra el Sporting por la trayectoria y las sensaciones qu teníamos. No había nada premeditado ni madurado. No entro a valorar técnica ni tácticamente, valoramos la entidad y entendíamos que si la trayectoria se mantenía así había que tomar alguna decisión. Las decisiones en el fútbol como en cualquier ámbito de la vida, si pensamos en estos seis años habremos cometido errores pero habremos tomado decisiones más certeras y por eso estamos aquí. Hacía tiempo que no destituíamos un entrenador, siempre que ha habido un cambio de entrenador no parece es el momento adecuado, pero siempre hemos mejorado. Pensábamos que era el momento y nunca es agradable, siempre es doloroso, es una de las decisiones más complicadas en el mundo del fútbol a nivel de club y a nivel personal. No es fácil y creíamos que Paco es la persona que debe liderar y el entrenador que necesitamos ahora mismo, no tenemos ninguna duda".