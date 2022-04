Paco Jémez: "Hemos conseguido algo muy importante para el club, la ciudad y el fútbol de Ibiza"

La Unión Deportiva Ibiza sumaba un meritorio punto ante Las Palmas, no fue una victoria pero es que en frente estaba uno de los equipos mejor dotados técnicamente y con claras aspiraciones de intentar meterse en el playoff. Puede que visto el primer tiempo el punto sepa a poco, porque los celestes jugaron una gran primera media hora, llegaron con bastante facilidad al área y generaron ocasiones claras.

Sin embargo, fue Las Palmas quien golpeaba en su primera llegada al área y el gol de Jonathan Viera. Es cierto que antes había dado un palo pero había sido un tiro desde fuera del área de Moleiro. Por contra los ibicencos habían llegado de manera clara con Ekain, Herrera...fueron los locales los que tiraron más a puerta pero con falta de acierto en los últimos metros.

Sin embargo en la segunda mitad cambiaría la decoración, el conjunto canario con el 0-1 se hizo más con el balón y empezó a generar ocasiones claras en las que se encontró a Germán muy seguro. El meta de la UD Ibiza acabó siendo determinante. El Ibiza encontró el gol de nuevo a balón parado con su central Goldar, que lleva ya siete tantos. Al final las tablas son un justo reparto de puntos.

A pesar de que clasificatoriamente la UD Ibiza parece no tener alicientes, el equipo compite, así se lo exige Paco Jémez, y no ha bajado los brazos en ningún momento. Es la intención del técnico de aquí hasta el final en los cuatro partidos que restan. El técnico prefiere no lamentarse por haberse quedado sin opciones de playoff sino que su discurso pide que se valore lo que está haciendo el equipo y una permanencia ya casi asegurada, sin haber pasado apuros en ningún momento siendo un equipo recién ascendido.

"Tenemos dos opciones: o mirar atrás y lamentarnos por lo que no hemos conseguido, o mirar adelante y alegrarnos por lo que sí hemos conseguido. A todos los equipos se le van puntos, esa cantinela es habitual en el fútbol, te acuerdas de aquell partido, te acuerdas de aquel gol. Todos cuando echan la mirada atrás recuerdan sus cosas. Nosotros estamos compitiendo al máximo, la prueba la tienes en cómo acaban los jugadores los partidos, que acaban "descojonados" vivos. Hemos conseguido un objetivo muy importante para el club, para la ciudad y para el fútbol de Ibiza. ¿Podríamos haber conseguido más? no voy a parar a lamentarme por lo que podríamos haber hecho o no, sino por lo que sí estamos consiguiendo, lo que todavía queda, cuatro partidos en los que vamos a competir al máximo y me alegro porque la gente cuando viene aquí se lo pasa bien, y eso para nosotros es lo importante".

Paco aún no sabe si seguirá la próxima temporada, tampoco ha llegado el nuevo director deportivo que sustituya a Fernando Soriano. El entrenador decía en la previa de la jornada que entiende que primero debe llegar un director deportivo antes de que hablen con él sobre seguir o no en el club. El técnico tiene claro que el proyecto le gusta y que si le proponen seguir lo hará, pero no quiere que el club se vea comprometido y espera que sean claros con él cuando corresponda, y no falta mucho para ello porque la liga acaba a finales de Mayo.