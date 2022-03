Paco Jémez: "Me gustaría que me preguntarais también por cosas buenas"

La UD Ibiza dejó escapar dos puntos el pasado sábado ante el Sanse, la Real Sociedad B de Xabi Alonso. Con el triunfo ya hecho la Real lograba el gol del empate en el tiempo de descuento. El técnico celeste Paco Jémez estaba contrariado por un empate que según comentaba no permite tener asegurada la permencia por ahora.

Para Jémez un triunfo que ya tenían hecho sí hubiera sido el pasaporte definitivo hacia la continuidad en la Segunda División. El empate hace que, aunque con el objetivo prácticamente conseguido, no puedan bajar la guardia. También será un aliciente para las nueve jornadas que faltan, porque quedarse sin opciones de playoff, que no están liquidadas ni mucho menos pero con la permanencia hecha, provocaría demasiados partidos de trámite. Es obvio no obstante que mucho tendrían que torcerse las cosas para que peligrara la permanencia, un éxito sin duda para un recién ascendido que en ningún momento está peligrando. El momento más delicado fue en la racha de seis partidos sin ganar y la racha descendente que le costó el puesto a Carcedo.

Ahora con Jémez son cuatro partidos sin ganar, es verdad que con una única derrota, el sopapo de Girona con cinco goles. Tras el empate el técnico decía que le había dejado "mal sabor" ese final de partido. "Es un partido en el que hemos hecho un buen trabajo para remontarlo y para llevárnoslo. Al final cuando más cansado estás puedes tomar malas decisiones y que el contrario te acabe encontrando. Más allá de ese mal sabor de perder dos puntos al final del partido, hay que sacar conclusiones de lo que ha sido el partido en sí. Tenmos muchas cosas buenas y otras que no son tan buenas, hay que equilibrar un poco esa situación y en eso estamos trabajando. Con la actitud y entrega de los jugadores es mucho más fácil".

Jémez se caracteriza en toda su trayectoria por no dar por buenos los argumentos de quienes les preguntan en las ruedas de prensa si no está de acuerdo. Y eso es algo que viene repitiendo el técnico canario en las difernetes comparecencias. Al ser preguntado por la primera media hora de su equipo, en la que el filial de la Real dominó el encuentro y tuvo llegadas peligrosas, el técnico deja claro que su equipo después se había hecho con el control del partido también, y replicaba que "lo mismo que han hecho ellos lo hemos hecho nosotros. Me gustaría que me dijeras qué te ha parecido la remontada de tu equipo, siempre miráis la parte mala, la pesimista, yo contesto porque soy un tío respetuoso, pero también te digo que hemos hecho muchas cosas buenas y todavía no me has preguntado por ninguna de ellas".

Ahora los pitiusos visitarán al Amorebieta en Lezama el sábado. El técnico pudo recuperar a Álvaro Jiménez que fue titular y marcaba su primer gol con la UD Ibiza, también reapareció Javi Pérez tras lesión.

Sin Goldar.-

El central de la UD Ibiza, David Goldar, ha sido la gran ausencia hoy en el entrenamiento debido al asunto extradeportivo, el juicio contra él y contra el jugador del Celta Santi Mina, por una presunta agresión sexual en 2017. Goldar ha acudido a la primera vista oral en la Audiencia Provincial de Almería, que ha sido a puerta cerrada, mientras que el resto de la semana serán vistas públicas, como ha pedido la defensa de Goldar. El central pitiuso ha sido acusado de colaboración necesaria en esa presunta agresión sexual que habría cometido Mina.