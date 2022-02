Paco Jémez: "Estoy más contento que el día del Málaga por la reacción del equipo"

La UD Ibiza lograba salvar los muebles en una noche complicada en la que tuvo gran capacidad de reacción para igualar un 0-2 del Zaragoza en la primera mitad. Era el cuarto partido de la etapa Paco Jémez y con el 2-2 el equipo ibicenco suma 10 puntos de 12 posibles, volaron los dos primeros puntos de la era Jémez sobre todo por la losa del peor primer tiempo que ha hecho con el nuevo técnico.

No salieron igual que otros días, salieron con menos mordiente, menos presión y líneas menos juntas, errores además en pases horizontales ante la buena disposición del Zaragoza que fue valiente. Los errores costaron caros, el primer gol de Francho y después un corner mal defendido que supuso el gol de Petrovic. Con sólo un cambio en el once como fue la presencia de Nono por el lesionado Bogusz, parecía otro equipo. Paco Jémez tiró de banquillo y cambió el plan al descanso. Tres centrales y la entrada de Davo y el debut de Álvaro Jiménez que fue protagonista junto a Guerrero en la mejora del equipo. Sergio Castel mostró su gran momento de forma con los dos goles, uno de delantero de área y otro de gran ejecución con la zurda.

El técnico Paco Jémez ha alabado la reacción de su equipo: "Los errores en el fútbol forman parte del juego, unas veces te cuestan goles y otras no. Hay errores que asumo como entrneador y que no son responsabilidad de los jugadores, porque hacen lo que les mando y tengo que asumir la responsabilidad. Es verdad que la primera parte no ha sido lo que todos queríamos más allá del resultado. No ha sido buena por nuestra parte, cuando te hacen un gol y otro te tienes que reubicar y ver otro partido. En la segunda hemos visto el equipo que yo quiero. Somos el equipo de la segunda y le he dado la enhorabuena al equipo. Valoro la mentalidad y la segunda parte demuestra que este equipo es capaz de cualquier cosa. Hay que darle mérito a lo hecho por el equipo".

Sobre qué había ocurrido en el primer tiempo, decía que "hemos estado muy desacertados en los pases, había pases en los que no estábamos presionados y hemos fallado, no siempre se puede estar acertado. A lo mejor estoy más contento que el día del Málaga y Alcorcón porque el equipo me ha demostrado algo que no me había demostrado, capacidad de no rendirse. Ha habido conexión con la grada, nos ha ayudado mucho cuando no estábamos haciendo nada y luego ha habido comunión equipo-afición. Posiblemente hemos merecido darle la vuelta".

Se fueron Cifuentes y Nono pero el técnico deja claro que "los cambios no los he hecho porque estuvieran mal Nono y Cifu, entonces tendría que haber cambiado a todos. He cambiado porque vamos 0-2 y tenía que hacer algo, hemos pasado a línea de tres asumiendo mucho riesgo con Gonzalo casi en el lateral. A Álvaro teníamos que verlo y nos ha dado algo más de mordiente".

Finalmente sobre la gran noche de su delantero, que ya lleva nueve goles, comenta que "Sergio Castel es un jugador que nos está dando no sólo goles sino mucho trabajo. Está lejos aún del delantero que yo creo que puede ser, tiene muchas cosas que mejorar pero hace goles que es lo que se le pide a un delantero. Tiene margen de mejora en las situaciones de espalda, no siempre se pueden hacer cosas importantes y a veces con un simple pase atrás estás dando al equipo lo que necesita. Es un gran rematador, muy difícil de marcar de gran complexión física y nos está ayudando mucho".

Sobre la no llegada de otro delantero, "podríamos firmar a alguien todavía sin equipo con la ficha de Bogusz. Para traer a alguien de nivel tienes que tener dinero y ahí vamos justitos ahora. Hemos reforzado otra posición. Queríamos alguien arriba parecido a Sergio porque es el único que tenemos pero no hemos podido traerlo. Seguiremos con lo que tenemos que es mucho y si aparece alguna opción de jugador libre y nos convence lo hacemos, será complicado".