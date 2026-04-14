Pablo Torre emerge en el RCD Mallorca, la metamorfosis del creador bermellón

El RCD Mallorca es otro, de eso no hay ninguna duda, desde la llegada de Martín Demichelis el equipo ha asumido responsabilidad, quiere el balón, sus jugadores ofrecen mejores prestaciones y es un equipo que a partir del balón, está teniendo personalidad para elaborar o contraatacar.

Si alguien simboliza ese juego hacia adelante en este nuevo RCD Mallorca es Pablo Torre, una de las grandes apuestas del club este verano, llegado del FC Barcelona como uno de los pilares para mejorar el juego ofensivo del equipo, que adolecía de último pase, de claridad en el último tercio de campo.

Junto a Torre, situar a Darder en el pivote ha sido la otra gran apuesta de Demichelis, dándole los galones al mallorquín. Ambos están conectando muy bien y mejorando al equipo con la ayuda de Morlanes y Samu como escuderos. Esto ha dejado fuera por ahora a Virgili del esquema inicial, quién lo iba a decir siendo el jugador más desequilibrante, pero el extremo está siendo estimulado por el técnico para seguir mejorando y ser un jugador más completo. Por lo pronto saliendo desde el banquillo lograba su primer gol y ahora con la lesión leve de Luvumbo quizá tenga oportunidad ante el Valencia.

El impacto de Pablo Torre es obvio en este Mallorca, hasta el encuentro ante el Rayo Vallecano había anotado la mitad de sus remates a puerta en los cuatro partidos anteriores con Demichelis. Ante el Rayo Vallecano destacó en la creación de dos los tres goles, tuvo dos remates que casi acaban en gol, uno en jugada en el segundo tiempo con tiro al palo, en el primer tiempo un remate espectacular en una falta de larga distancia que sacó con apuros el meta Dani Cárdenas.

El golpeo es una especie de bomba inteligente o "folha seca" con una caída brusca del balón, un golpeo que se pudo apreciar muy bien en la falta del 3-0 que puso para un Jan Virgili que de esta forma se estrenaba como goleador en Primera División. Pero es que el primer gol también partía de las botas de Pablo Torre, ya que es el encargado del balón parado y ejecutaba con precisión un saque de esquina que peinaba muy bien Samu Costa para el remate en el segundo palo de Muriqi.

En el 2-0, Torre tiene participación clave en la gran contra, con su prolongación hacia Luvumbo que pone un gran centro para Muriqi.

El RCD Mallorca ha mejorado por lo tanto muchísimo en el juego dinámico pero también empieza a sacar partido al balón parado, algo que un equipo como el RCD Mallorca debe dominar y más teniendo a rematadores de la talla de Muriqi o centrales como Valjent y Kumbulla cuando ya vuelva al equipo, Raíllo y Mateo Joseph ahora están lesionados. Lo más curioso es que el gol de Virgili fuera en un balón bajo, que cayó bruscamente con ese golpeo de Torre, y que lo marcara con el pie dentro del área, o no se sabe si con los dos pies tal y como remató el joven extremo.

Torre, jugador clave.-

Según las estadísticas de la Liga, con el cántabro en el campo aumenta el promedio de opciones de gol del Mallorca, y eso que al principio duraba muy poco en el campo por su condición física, una condición física de base que ha mejorado notablemente con el actual cuerpo técnico.

Pablo Torre ha anotado tres goles, dos de ellos en esta etapa, ante el Espanyol y en Elche, donde marcaba un auténtico golazo, y acumula cada vez más minutos en el campo. De los 28 partidos que ha jugado esta temporada, sólo ha sido titular en 13, de los cuales los cinco últimos de liga.

Torre ha superado ya los 70 minutos en el campo en los últimos partidos, algo que costaba mucho durante el curso; de hecho, es lo que aún debe seguir mejorando el cuerpo técnico con el joven talento cántabro, su condición física de base.

El media punta es el jugador con más pases en el último tercio del campo, donde debe ser definitivo y para lo que se le fichó. Más datos clave, el RCD Mallorca es el equipo con más pases hacia adelante tras recuperar la pelota y en conducciones de alto impacto. Son datos que resumen la filosofía con la que se plantó en el Mallorca Demichelis y su cuerpo técnico, que el equipo tuviera personalidad para tener el balón y para jugar hacia adelante.