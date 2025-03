Pablo Ortells sobre los propietarios del RCD Mallorca: "Han traído mentalidad ganadora"

El RCD Mallorca está intentando subir un escalón en la liga, teniendo la permanencia como objetivo fundamental deportivo, económico y social, está intentando asomarse a los puestos europeos.

El equipo es octavo con 36 puntos, a dos de puesto europeo que ocupa el Betis ahora mismo, si bien esta temporada las plazas europeas podrían ir hasta el puesto número ocho en función de si hay quinta plaza para España en Liga de Campeones y que la Copa del Rey no la gane la Real Sociedad, esto daría dos plazas más europeas en la clasificación.

Los bermellones llevan sin acudir a Europa desde 2003 cuando cayó en octavos de la copa del a UEFA, ahora Europa League. El club no ha parado de crecer desde que regresó a Primera División, encadena cuatro temporadas y eso ha permitido ingresar también más en televisión, la continuidad en Primera es la madre del cordero.

La propiedad estadounidense ha invertido millones en el club para reflotarlo, reformar el Estadio y hacer que el Mallorca siga creciendo. En su filosofía está en construir un club más fuerte y mejor deportivamente, en ello es parte importante el proyecto a tres años que se firmó con el técnico Jagoba Arrasate, pero lo importante son los jugadores que se firman y el rendimiento del equipo.

El presidente y propietario Andy Kohlberg se apoya en la gestión de Pablo Ortells y Alfonso Díaz en el club, pero lidera un grupo de ilustres del deporte que le dan su opinión también, como la leyenda del baloncesto Steve Nash o el técnico de los Warriors de la NBA, Steve Kerr y el ex futbolista Stuart Holden, comentarista de la MLS en Fox.

De lo que se trata es de ver si el Mallorca puede volver a ser un equipo que se asome a Europa como fue a finales del siglo XX, finalista de Recopa y comienzos de este siglo como equipo de Champions.

El director de fútbol del Mallorca, Pablo Ortells, se ha referido en GOAL USA a la influencia de los propietarios en el club y su visión sobre el deporte profesional en el que tienen amplia experiencia y éxito: "Esa visión que tienen del deporte ayuda mucho a la hora de tomar decisiones, sobre todo en el fútbol y en un club de fútbol. Así que estamos muy contentos con esa mentalidad que tienen. Y también han sido ganadores en sus deportes, han sido deportistas de élite y esa es la mentalidad que queremos construir aquí: una mentalidad ganadora".

Holden y su rol.-

Stu Holden habla de su experiencia como copropietario del RCD Mallorca y abre interrogante sobre si puede involucrase más en la gestión deportiva: "Esa parte ha sido divertida para mí y si eso conduce a algo en un papel de la gestión del club en algún momento.... no lo sé". Añade que "me encanta retransmitir (en FOX) me encanta lo que hago y no me cierro ninguna puerta, pero esa parte del juego es apasionante. Llegué con ganas de aportar mi experiencia en mi campo, pero al mismo tiempo con ganas de aprender y de entender cómo era la parte de la propiedad del juego".

Ortells cree que Holden les ayuda con su conocimiento sobre la MLS, la liga profesional estadounidense por la que pasó Cyle Larin, que es una liga que van a seguir más a partir de ahora por los jugadores iberoamericanos que pasan antes de venir a Europa por la MLS.

"Ofrece una opinión importante como ex jugador", dice Ortells sobre Hoden. "Con jugadores en la MLS, tiene más conocimientos que nosotros y conoce a gente en los clubes. Es muy útil para nosotros y trabajamos como un equipo".

"La MLS es algo que en el futuro cubriremos. Hace años, los jugadores sudamericanos iban directamente a Europa y ahora hay muchos jugadores sudamericanos que van a la MLS. Y después de la MLS, vienen a Europa. Así que creo que es una liga que los clubes están empezando a vigilar más que hace 10 años. Y en nuestros planes de futuro, si continuamos con esta estabilidad y seguimos creciendo, es uno de los puntos en los que tenemos que centrarnos".

Kohlberg.-

El presidente Andy Kohlberg ha dicho en el mismo reportaje de GOAL que saben que es imposible competir con los tres grandes, que las diferencias en ingresos son abrumadoras. Reconoce que le gusta hablar con Steve Kerr sobre el perfil de los técnicos, y que el entrenador de los Warriors ha hablado siempre con el entrenador del Mallorca, fuera Aguirre o Arrasate.

El presidente recuerda que "tomamos una decisión consciente sobre los dos deportes en los que queríamos invertir. El baloncesto es global. Es mundial. Lo juegan chicos y chicas. Es fácil jugar de joven en zonas públicas. Y lo mismo ocurre con el fútbol, es mundial y, en segundo lugar, en Europa y en el fútbol europeo, es el acontecimiento número 1. Es lo más importante. Es el número 1, mientras que la MLS en Estados Unidos es quizá el quinto, después de la NFL, la NBA, el béisbol y la NHL. Así que queríamos estar en Europa. Queríamos estar en el deporte número 1 en todo el mundo".

Holden rememora lo que vivió en la experiencia en la final de Copa del Rey. "Cuando llegamos a la final de la Copa del Rey el año pasado, estaba allí de pie con Steve Nash, pensando en cuando estábamos en tercera división (Segunda B), jugando en un campo de vacas en medio de España contra un equipo cualquiera de tercera división (segunda B)".