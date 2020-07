Pablo Ortells: "No quiero hablar de hipótesis sobre Vicente Moreno"

A lo largo de esta mañana, se han reunido los directivos del RCD Mallorca con los medios de comunicación en el Visit Mallorca Estadi. El presidente del club, Andy Kolhlberg, el director deportivo, Pablo Ortells y el director financiero, Alfonso Díaz, han comparecido esta mañana para responder todas las inquietudes y preguntas a los medios de comunicación.

El día estaba señalado en rojo para la prensa y la propiedad era consiciente de que el tema más repetido sería el mismo: Vicente Moreno. Pablo Ortells lo ha dejado claro y ha lanzado balones fuera y no se han mojado. "Me encantaría que siguiera Moreno, pero no tenemos novedades" ha reconocido Pablo Ortells ante la oleada de preguntas de los medios, cuestionando la continuidad del entrenador de Masanasa. La misma directiva ha explicado que cuando tengan información, lo comentarán.

Tampoco han desevelado qué jugadores permaneceran en la disciplina balear tras el descenso de categoría. "No puedo decir qué porcentaje de jugadores van a seguir. Tenemos muchos jugadores, ahora viene el trabajo. Los cedidos vuelven con sus clubs". ha confesado Ortells en medio del huracán de preguntas.

Lo que sí que queda claro es que la propiedad respaldará el proyecto del club en esta nueva aventura en la división de plata. "Gracias a los jugadores por su esfuerzo. Desde que llegamos, tenemos el compromiso a largo plazo y vamos a seguir luchando. Nuestro objetvio es subir el año que viene y llegar al TOP 10 de la Liga" así lo ha transmitido Kolhlberg. También ha aclarado que Javi Recio continuará en el club balear.