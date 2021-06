Osasuna estudia cómo pagar el fichaje de Budimir

Ante Budimir es uno de los nombres propios de la postemporada de fútbol, lo tenían claro todos los mallorquinistas y también los osasunistas.Acaba la cesión del delantero internacional croata (anoche no llegó a jugar en el empate de Croacia ante Armenia pero estará en la Eurocopa) el 30 de Junio y antes Osasuna tiene que ejercer la opción de compra de ocho millones de euros si quiere seguir contando con él.

Por lo tanto mientras tanto es jugador del RCD Mallorca y en Palma deberá estar el 5 de Julio si Osasuna no ha hecho efectiva la compra de los derechos del delantero. Hace unos días el director deportivo osasunista Braulio Díaz afirmaba que "es jugador del RCD Mallorca" y que debían ser respetuosos entre clubes porque también a él le gusta que respeten otros clubes a los jugadores osasunistas.

La situación sin embargo acaba de cambiar con las declaraciones del presidente de Osasuna, Luis Sabalza, quien admite que el club trabaja en cómo hacer frente a la opción de compra.

En el RCD Mallorca no tenían ninguna intención de rebajar el precio por su jugador, que además se ha revalorizado otro año en Primera División llegando a anotar 11 goles y con su convocatoria para la Eurocopa por Croacia. Pero tampoco se negará en redondo a que el club navarro pueda hacer accesible el pago del jugador.

En declaraciones que recoge el Diario de Navarra se muestra optimista: "haría falta que el jugador quiera quedarse y que a Osasuna le salgan las cuentas". Añade que "existen dos aspectos a tener en cuenta. Primero, que el jugador quiera quedarse, que parece que quiere, y segundo, que tengamos tesorería para poder pagar. Y ese es el problema. Yo le entiendo al Mallorca cuando pide que se pague la cláusula, porque es lo mismo que hacemos nosotros. No podemos pensar que los otros equipos nos van a dejar. Es una cuestión de que tenemos que sacar los números y, si dan, encantados de la vida si el jugador quiere".

Sobre cómo afrontarían ese fichaje, afirma que "hay un calendario pactado para el pago de los 8 millones. En unas fechas determinadas y en tres plazos, pero hay que pagar. Yo creo que querrá quedarse porque él lo ha manifestado así con bastante reiteración. Él está contento aquí y a ver si es posible. A lo mejor resulta que luego hace una Eurocopa sensacional y entonces nos tenemos que olvidar de él".

El calendario de pagos de los ocho millones de euros está pactado en el acuerdo inicial de la cesión del jugador al contemplar la opción de compra preferente para el club navarro. Falta saber si Osasuna está en disposición de pagar esa cantidad. Y también cuenta la voluntad del jugador, que reconocía días atrás que en Osasuna está muy bien y que estaría dispuesto a seguir marcando goles en El Sadar.

La salida de Budimir aún escuece en la afición del Mallorca porque forzó la máquina para que el club le dejara salir, un deseo legítimo de seguir en Primera división, pero al forzar tanto la situación se produjo un deterioro de su imagen en la isla. El propio técnico Luis García admitía aquellas primeras semanas de liga que el jugador no estaba en disposición de jugar aunque él quería alinearlo.

El delantero no entendía que el Mallorca no le dejara continuar en Primera división porque había dado un gran rendimiento al equipo desde su llegada y a su edad era la oportunidad de seguir en Primera, además se jugaba estar en la Eurocopa con su selección, algo improbable si se quedaba en Segunda. Además, la revalorización del jugador es un hecho tras haber continuado en Primera División.