Nuevo aplazamiento para el Conectabalear Manacor por tres positivos

No hay manera de alcanzar una normalidad en el deporte y los aplazamientos siguen siendo constantes en los diferentes deportes de sala. En esta ocasión de nuevo el ConectaBalear Manacor ha sufrido tres nuevos positivos en la plantilla según informaba el club y la Federación ha aplazado el encuentro contra el Boiro.

El Manacor se ha visto muy perjudicado por estos positivos que le han hecho ir parando y perder la regularidad que tuvo el equipo en el mejor arranque de su historia, cuando el equipo de Lluís Molada llegó a ponerse líder de la Superliga de voleibol. Ahora mismo es quinto y con este aplazamiento su próxima cita será el derbi ante el Feníe Energía Palma el próximo 5 de Febrero.

Precisamente el Feníe Energía Palma vive su gran semana de voleibol tras haber sorprendido en la cancha del Unicaja Almería y recibir ahora al Teruel. Por ello, el club ha convocado a los medios este jueves en la sede de uno de sus patrocinadores para hablar de uno de los grandes duelos del año como siempre es la visita a Son Moix de Teruel si bien esta temporada el equipo aragonés está muy por debajo de su nivel habitual y en este momento es séptimo, un puesto por debajo del Palma.

??? ATENCIÓ! ????

??

?? OFICIALMENT, nou ajornament de partit!?

?

Dissabte havíem de jugar contra el Rotogal Boiro dins camp contrari, però no serà possible ?per 3 PCR positives per part del nostre equip.??

??

??? Més informació a la nostra web! https://t.co/7T6bHCYYSx