Nolito, fichaje galáctico de la UD ibiza por dos años

Manuel Agudo más conocido como "Nolito" se ha convertido en el fichaje estrella de la UD Ibiza de una temporada que no ha empezado nada bien, con un punto de 12 posibles. En una plantilla muy cambiada y rejuvenecida, con muchos jugadores que son apuestas, han llegado dos jugadores de gran experiencia en Primera División en las últimas horas como el mencionado Nolito y Coke Andújar.

El rumor se convertía en noticia en la jornada de ayer, parece que en las últimas semanas la UD Ibiza había trabajo este fichaje con gran interés pero que también el jugador quería esperar para ver si tenía espacio en una plantilla de Primera. El bajón de rendimiento de la última temporada en el Celta le ha perjudicado y ha optado por aceptar la oferta del club que preside Amadeo Salvo que le daba cierta tranquilidad contractual con esos dos años.

En el caso de Nolito la edad no ha sido un problema, puesto que con 35 años se da por hecho que un jugador puede rendir al máximo nivel. No fue el caso con Javi Lara, a quien el club decidió no renovar e incluso le ofreció un puesto en la entidad como si fuera la jubilación del jugador más creativo que tenía en la plantilla. Obviamente no pueden establecerse comparativas en la trayectoria de ambos, pero significa que no era la edad el problema.

Nolito viene para reforzar un ataque que aunque tiene muchos jugadores, no abundan en las bandas, si es ahí donde Javier Baraja le quiere emplear. Eso sí, en la izquierda cuenta con el jugador más vertical en este arranque de temporada, el joven Suleiman. Bogusz se pone a punto y también ocupa habitualmente esa demarcación. En la derecha está empleando a Cristian Herrera, un jugador muy importante para el equipo al que no se está empleando todo lo que debería, también es cierto que es un jugador de progresión en su rendimiento.

Si le quiere poner por dentro ahí es donde hay más sobreocupación en la plantilla. Jugadores como Armando, Appin, el propio Bogusz se unen a los pivotes Diop, Morante, Isma Ruiz. Si le pone como segunda punta sería acompañando a Darío Poveda o en su momento Castel, hasta ahora no ha jugado con dos nueves, y quizá sería ahí en lugar de Ekain, que quedaría como recurso o plan b de partido.

De lo que no cabe duda es de que si está bien en la puesta a punto y motivado, Nolito puede ser el jugador diferencial que ayude a la UD Ibiza a progresar en la clasificación tras el mal arranque. Pero no le resulta fácil muchas veces a jugadores acostumbrados a la Primera División adaptarse a la Segunda donde combinar no resulta tan sencillo por un peldaño inferior de calidad.

En todo caso, es un fichaje relevante que se une en la lista a otro nombre ilustre en este caso del fútbol italiano como fue Marco Borriello en su día, ahora embajador del club. Nolito ha disputado 243 partidos en la Liga con un total de 60 goles y 37 pases de gol, 13 en Segunda y 4 en la Premier. Jugó en equipos como el Granada, Sevilla, Benfica, Manchester City y Celta.