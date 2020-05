Ningún positivo en las pruebas del COVID-19 del Atlético Baleares

Se ha acabado la espera para la plantilla del Atlético Baleares. Los jugadores del equipo blanquiazul, de manera individualizada eso sí, han vuelto hoy al trabajo en el Estadio Balear y comienzan así la cuenta atras para el regreso a la competición con la disputa de un 'play off' exprés que puede llevar al equipo a la Segunda División del fútbol español justo un año después de haberse quedado en dos ocasiones, la primera contra el Racing de Santander y la segunda contra el Mirandés,

Ahora, el equipo de Manix Mandiola comienza el camino hacia la disputa de las eliminatorias que le pueden llevar a la categoría de plata del fútbol español entrenando en el Estadio Balear, un entrenamiento que se ha podido llevar a cabo tras conocerse que tanto la plantilla como el cuerpo técnico y los empleados vinculados al primer equipo han dado negativo en las pruebas PCR realizadas el lunes en el Hospital Sant Joan de Déu de Palma. Falta conocer el resultado de Manu Herrera y Lekic (que no han entrenado y han pasado la revisión médica con el Dr. Gonzalo Barrantes) y los británicos Jordan y los hermanos Shashoua, a quienes el club espera en los próximos días y deberán seguir el proceso dictado por las autoridades sanitarias.

La plantilla se ha ejercitado desde primera hora de la mañana en sesiones individualizadas y dirigidas a recuperar sensaciones. "Después de estar tanto tiempo en casa sin poder hacer deporte y tocar balón prácticamente, al jugador de fútbol le entra mono de tocar balón. Han sido dos meses que nos han parecido un año", ha afirmado Iturraspe tras la sesión de entrenamiento. Sobre el 'play off' ha señalado: 2Esperemos que solo juguemos un partido. Tienes la sensación de que es un poco raro por hacer una pretemporada de dos meses para jugar noventa minutos. Esperemos que sólo sean esos y no 270. En Primera y Segunda tienen margen, tienen dos partidos para coger la forma, para fallar, con más jornadas por delante. Nosotros no podemos fallar", ha apuntado.