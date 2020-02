Negados en la cancha, divididos en los despachos

El B The Travel Brand Mallorca Palma sigue sin levantar cabeza. El equipo mallorquín prolongó ayer su mala racha de resultados cayendo en casa ante el Cáceres Patrimonio de la Humanidad sumando su quinta derrota en casa y la tercera consecutiva tras las encajadas ante HLA Alicante y Carramimbre Valladolid. A la crisis deportiva de resultados se le añade que el evidente distanciamiento entre los dos pilares del proyecto es una realidad absolutamente palpable y que, tras el partido ante el Cáceres, quedó reflejada más que nunca.

"Es el peor momento de la temporada. Nunca habíamos enlazado tres derrotas seguidas. Tras haber perdido dos partidos logramos sumar siete victorias seguidas y luego, tras perder, ganamos cuatro", reconoció tras el encuentro un Félix Alonso que no escondió tampoco que todos los problemas extradeportivos del equipo han podido llegar a afectar al plantell balear. "No ayuda y más esta semana que ha afectado a jugadores", indicó el leonés haciendo clara referencia a los rumores sobre la posibilidad de que el BTTB cortase a dos jugadores de la plantilla actual para poder ajustar aún más su presupuesto.

La realidad es que, tras el encuentro no se pudo ver juntos a Gabriel Subías y Guiem Boscana, los dos pilares del proyecto del B The Travel Brand Mallorca Palma analizando lo sucedido o intercambiando impresiones. El presidente y fundador del Bahía San Agustín, club raíz del B The Travel Brand Mallorca Palma siguió el partido desde su localización habitual teniendo delante a Ante Budimir y Martin Valjent, jugadores del Mallorca que acudieron a ver el partido para, en el caso de Budimir, animar a Boris Barac, su compatriota. Tras el duelo se pudo ver a Boscana hablar con Richard Clark, miembro de la Comisión Ejecutiva del club, que, a su vez, departió varios minutos con Subías tras hablar con Boscana. La LEB Oro echa ahora el freno debido a las ventanas FIBA y al equipo balear se le presenta la posibilidad de, de un modo u otro, reinventarse para asegurar los 'play off', objetivo que es ahora el principal prara los mallorquines que ocupan la quinta plaza en la tabla.