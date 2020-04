Nadal lamenta la falta de medios para el personal sanitario

Si algo no ha hecho Rafael Nadal en su carrera ha sido guardarse las opiniones sobre temas que le disgustan o le molestan para sí y eso, en alguna que otra ocasión, le ha llevado a ser el centro de la polémica pero en otras le ha valido para, desde su posición de personaje público a nivel mundial y referencia para muchos por su trayectoria en las pistas de tenis, ser el fiel reflejo de lo que un buen número de personas opinan.

Eso es precisamente lo que hizo ayer, el balear fue uno de los protagonistas de las charlas organizadas por la Real Federación española de Tenis y en esa charla volvió a reiterar su ligero malestar ante la imposibilidad de entrenarse con una cierta normalidad. "Hablo desde mi perspectiva. Para la gente que tenemos una cierta edad un parón de este tipo, a nivel corporal, nos afecta muchísimo. Recuperar de nuevo la actividad va a ser un trabajo duro, de disciplina y sacrificio", relató el balear que agregó: "Cuanto antes podamos volver a jugar mejor. Con lo de volver a la competición soy pesimista pero a la hora de entrenar... Si la gente puede ir a trabajar, ir a una obra y trabajar juntos entendiendo las medidas de sanidad que hay que respetar y que ellos están respetando estando mucho más juntos de lo que vamos a estar en una pista de tenis..¿Porqué no podemos volver a entrenar nosotros".

Esa reflexión no es la primera hecha por el ex número uno del mundo ya que esas mismas palabras las ha comentado en alguna que otra ocasión. En esa charla, Nadal también trató de romper una lanza, dentro de una dura crítica, por las autoridades. "Entiendo que estas semanas era muy difícil pensar en desarrollar cualquier tipo de actividad y entiendo que hemos tenido que tomar medidas extremas porque, desgraciadamente, creo que no tomamos las medidas preventivas adecuadas" aseguró el mallorquín que luego apuntó: "Dentro del estado crítico que hemos pasado estas semanas se hacía, entiendo, muy difícil el poder pensar en hacer cualquier actividad deportiva".

Nadal también quiso romper una lanza en favor del personal sanitario. "Son momentos tristes al ver a tanta gente que está muriendo. Sé que no están solos porque todo el personal sanitario está haciendo una labor impresionante. Creo que la actitud de los médicos, enfermeros y enfermeras y de todo el equipo sanitario es memorable y es una pena que no hayan podido disponer de los medios que necesitaban y eso lo demuestra el tanto por ciento de personal sanitario infectado por el coronavirus pero su entrega y actitud ha sido digna de mención", comentó el balear.