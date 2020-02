Rafa Nadal y Roger Federer son capaces de mover montañas cuando se juntan, los dos mejores tenistas de la historia quieren conseguir el partido de tenis más multitudinario de todos los tiempos con fines solidarios. El encuentro es en Ciudad del Cabo este viernes.

Nadal y Federer participarán junto al fundador de Microsoft Bill Gates y el cómico Trevor Noah, en un torneo benéfico que busca batir el récord de partido de tenis más multitudinario de la historia. "No entiendo por qué he tardado tanto en jugar en Sudáfrica. No es aceptable que haya jugado durante 20 años y todavía no haya jugado allí”, ha admitido el ganador de 20 Grand Slam, Roger Federer, cuya madre nació en Sudáfrica.

Federer se ha mostrado entusiasmado por el compromiso tras perder en las semifinales del Open de Australia :“espero estar bien para jugar”, tras sufrir molestias físicas durante el torneo y caer ante Djokovic. “El hecho de que Rafa también se haya comprometido es muy emocionante. Sé que mis padres estarán muy contentos y será muy especial para mí poder jugar en Sudáfrica por primera vez. No me gustaría retirarme sin jugar allí”.

El objetivo del partido de exhibición es generar un millón de dólares para la fundación de Federer, que da apoyo para educación infantil en seis países africanos. Además, se prevé que el evento sea presenciado por hasta 50.000 espectadores, lo que sería un récord de asistencia mundial para un partido de tenis. “Para mí es importante llevar el tenis a sitios donde quizás no tiene tanto público”, dijo Federer.