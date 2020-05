Rafa Nadal regreso ayer a los entrenamientos pero no lo hizo donde él hubiera querido. En una larga entrevista telemática concedida al diario ABC, el tenista mallorquín relata el día de su regreso a las pistas con una anécdota más que llamativa: Su primer entrenamiento tras el confinamiento no fue en su academia si no en casa de un amigo. “He entrenado en casa de un amigo, en una casa de campo en la que tiene una pista de tenis, con Carlos Moyá. Y bien, no he entrenado en la academia porque todavía no sé si puedo ir a entrenar ahí. Y para evitar cualquier tipo de confusión, trabajo en la pista de un amigo que por suerte me la ha dejado”, explica el balear a Enrique Yusta, periodista que realiza la entrevista.

En esa conversación Nadal también alude a la polvareda creada por sus palabras lamentando la falta de previsión del gobierno ante la emergencia sanitaria producida por el COVID19. “Como persona pública, siento que tengo que ir con pies de plomo con todo lo que digo. Tengo muy claro cuáles son mis opiniones sobre lo sucedido, pero no tengo ninguna opción de expresarlas porque cualquier cosa que diga se va a tomar de una manera o de otra. Ahora mismo, no me apetece, no tengo que hablar. Cuando se pase, ya será el momento de valorar lo que ha sucedido”, apunta.

De hecho, al preguntársele por la sensación de dejadez de las instituciones hacia muchos deportistas durante esta pandemia, Nadal evita entrar en profundidad en ese análisis. “Tampoco me quiero meter en opinar más de la cuenta. Hay un problema muy grave: lo que hablamos tú y yo hoy lo hablamos en cualquier época y cada uno puede tener sus opiniones. Pero es que ahora está todo tan sensible que cualquier cosa que diga está politizada y que hablo en tono político. Y yo hablo en tono personal, como ciudadano, como deportista” y añade “me da igual quién está en el poder y quién no. Estamos en una situación crítica y lo más importante ha sido salvar vidas, ojalá se hubiese podido salvar más y se puedan evitar todas las muertes que quedan, que esperemos que sean las mínimas. Eso es lo primordial, lo demás tiene poca importancia, el acierto o el error de un partido político debería quedar en un quinto plano” para concluir lamentando de nuevo el escrutinio que se vive en torno a las opiniones de todos y de los deportistas en especial. “Estamos en un mundo en el que, por hache o por be, se ha radicalizado a la sociedad y en los mismos partidos hay una tensión acumulada muy grande y cualquier comentario se politiza o se toma de una lado o de otro”

En cuanto al regreso de la competición y del calendario de la ATP, Nadal lo tiene claro: “Nosotros estamos viajando cada semana de un lugar a otro, estamos en contacto con hoteles, aeropuertos, en lugares distintos... A mí, si me das un papel en el que ponga que en enero de 2021 empezará una temporada normal y corriente, yo te lo firmo a ciegas”, asegura.