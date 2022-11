Muriqi: "Quiero estar muchos años aquí y por qué no ser como Eto'o, Güiza, Webo..."

Muriqi miraba con los ojos muy abiertos cuando en Deportes Cope Baleares escuchaba los nombres que se le relataban. Eran delanteros como él llevaron la camiseta bermellona anteriormente, que se marcaron inicios de campeonato espectaculares como el suyo. Nombres como Eto'o, Pandiani, Güiza, incluso Hemed que sin hacer historia sí tuvo un gran arranque goleador... Algunos le sonaban, otros menos, han pasado años.

Pero Muriqi lo quiere aprender todo, quiere conocer el lugar en el que está, no lleva ni un año y ya habla español, conoce platos de comida mallorquina, le gusten más o menos, interacciona con los aficionados. Es ídolo y ejerce de ídolo. Vedat Muriqi es de esa clase de jugadores que llegan un sitio para hacerse con él, no para estar simplemente. La ovación que la tributaba anoche la afición en Son Moix es de las que hacen época, no se recordaba una igual en los últimos años. Él dice que aún no ha hecho nada.

De hecho su arranque está entre los mejores de siempre en el Mallorca, iguala con nombres que son parte de la historia bermellona. Jugadores con ocho goles o más en un arranque de liga de 14 jornadas están Magdaleno, Tristán, Pandiani y Muriqi.

Vedat Muriqi marcaba frente al Atlético de Madrid su octavo gol en las primeras 14 jornadas de liga, está entre los mejores goleadores de la liga española y entre las mejores rachas de Europa. Ahora mismo es el segundo en el ranking nacional que encabeza Lewandovski con 13 goles. Le siguen Muriqi y Borja Iglesias con ocho. Además, lleva cinco jornadas consecutivas marcando (entre medias dos partidos que no jugó por sanción) tras marcar en Elche, Valencia, al Espanyol en Son Moix,en Valencia de nuevo al Villarreal y finalmente al Atlético en Son Moix.

De los ocho goles del pirata sólo dos han sido de penalti. Muriqi incluso pudo haber marcado un segundo gol al Atlético pero flaqueó en su fortaleza, el remate de cabeza cuando lo tenía todo a favor. El cansancio le pasó factura tras estar corriendo todo el partido, como siempre. En condiciones normales, el pirata se hubiera llevado como botín otro gol al zurrón.

El delantero sonríe, no es para menos, pero muestra ese apetito con el que llegó al Mallorca desde el primer día, que era el sitio perfecto para él como igualmente él era el delantero perfecto para lo que necesitaba el Mallorca se demostró muy pronto, casi en las primeras carreras y primeros goles que marcó con el equipo en situación angustiada la pasada temporada. Pero dice que aún no ha hecho nada, que quiere más, que quiere hacer historia. Lo dicho, hambre.

"Aún no he hecho nada para ser un ídolo, ojalá pueda estar aquí muchos años, por qué no que me miren como Eto'o, Güiza, Webo...quiero estar con ellos ahí. Toda la ciudad me quiere y yo también, yo supe cuando llegué que era mi última oportunidad para mí. Gracias porque me han dado esa confianza" decía ante las cámaras de DAZN.

Como la alegría en casa del pobre puede durar poco y asoma el parón del Mundial en el que hay mucho más tiempo para las direcciones deportivas para pensar qué hacer en el mercado invernal, los aficionados bermellones temen que Muriqi con estos números espectaculares pueda durar poco. Pero él se muestra tranquilo y dice no saber nada. Ya después del partido después de la ducha negaba conocer ninguna oferta, su nombre se ha situado en la órbita de diferentes equipos, pero el jugador decía "a dónde me voy a ir, tengo muchos años aquí de contrato, no estoy pensando en nada de eso, estoy muy feliz con mi familia aquí y no quiero tocar nada".

El delantero tiene claro que "es el mejor momento de mi carrera, nunca marqué cinco partidos seguidos en Fenerbache o un 70% de los goles del equipo, es increíble. Ojalá no me pare aquí, tengo mucha confianza gracias a los compañeros, afición, ciudad que me demuestra cariño, puedo decir que voy a seguir luchando así, los goles pueden entrar o no. Mi actuación no va a bajar y ojalá siga metiendo goles".

Portero y delantero.-

La cristalización del Mallorca como equipo esta temporada es sin duda la obra de su entrenador, Javier Aguirre, que ha conseguido hacer creer a sus jugadores en la idea. Ya no se cuestiona la idea, ya no se cuestiona a la plantilla, un proyecto que generaba muchas dudas en verano y que se ha convertido en una máquina. Porque el Mallorca funciona como una máquina de precisión en lo defensivo, comete pocos errores, ayer el Atlético le encontró las costuras dos veces con Morata a la espalda de Copete que salía de zona, pero ahí acabó todo.

Y lo que es más gratificante, el equipo ha seguido mejorando con balón, cada partido que ha pasado lo ha hecho algo mejor. Todos los jugadores que juegan muestran nivel parejo, no se notan los cambios, el nivel colectivo es alto, el equipo está lleno de confianza.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Como plasmación del acierto en los despachos, el acierto del portero y el delantero. Rajkovic y Muriqi fueron los grandes protagonistas de la victoria contra el Atlei, los dos fichajes clave este verano.