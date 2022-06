Muriqi: "Estoy psicológicamente muy cansado, la lucha por la permanencia fue muy difícil"

El mercado de fichajes apenas ha avanzado más de dos semanas después de concluido el campeonato de liga. En el RCD Mallorca están fijadas la prioridades y una de ellas es tratar de resolver el fichaje de Vedat Muriqi, delantero que ha sido capital en la permanencia del equipo.

No es una operación fácil ni mucho menos porque la opción de compra de su cesión es inalcanzable para el Mallorca, más de 12 millones de euros, y el club había preparado una oferta importante pero lejos de las pretensiones de su club, la Lazio. Como viene contando Deportes Cope Baleares, la operación está ahora mismo en punto muerto ya que el club romano no rebaja en demasía sus pretensiones. En Italia el Corriere dello Sport asegura que la Lazio se ha plantado en 11 millones.

El futbolista mientras tanto se encuentra con Kosovo, con la que ha jugado ante Chipre y Grecia, con victoria y derrota. No ha marcado. El jueves se enfrentan a Irlanda del Norte y el domingo de nuevo a Grecia en esta Liga de las Naciones. El jugador ha manifestado en declaraciones recogidas por el rotativo italiano que "me da igual el mercado de fichajes, ahora que acaba la temporada estoy completamente concentrado en Kosovo. Me quedan tres partidos y luego tendré un mes libre. Lo necesito, me siento psicológicamente cansado, porque la lucha por la permanencia fue muy difícil. Por lo demás, sólo puedo decir que todavía tengo contrato con un equipo (Lazio) y por lo tanto me presentaré para la preparación de verano. Entonces tendremos que tomar una decisión, pero sigo siendo jugador de la Lazio".

Otra de las prioridades de la dirección deportiva es la portería, pendiente de la evolución e Dominik Greiff para saber si el eslovaco estará en condiciones de volver (al parecer sufre una lesión de espalda pero el club no informa sobre su estado), con la intención clara de incorporar otro portero, se ha hablado de Pacheco y Asenjo. Tiene que reforzar prácticamente todas las líneas, es la intención, y tiene que encontrar acomodo a los cedidos: Febas, Cufré (quizá el único con opciones de quedarse), Lago, Mboula y Alegría.