Muriqi, en el club de los cinco mejores arranques goleadores del Mallorca en este siglo

Nadie discute el impacto que tiene en el RCD Mallorca Vedat Muriqi. Desde su llegada hace 10 meses al Mallorca en el mercado invernal de la pasada temporada, su rendimiento fue inmediato. Pocos esperaban en aquel entonces que su impacto fuera tan positivo. Bastaría recordar escritos y comentarios de aquel momento cuando apareció el nombre de un tal Muriqi para reforzar a un equipo que se iba hacia el hoyo si nada lo remediaba.

Tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, el escepticismo y la frustración navegaban juntos en las aguas de la desilusión por una temporada que estaba siendo dura, el equipo no tenía gol y además encajaba muchos goles. Sin embargo, el delantero de Prizren cayó de pie desde el primer momento. Sus goles sí, pero su trabajo constante para el equipo, su entusiasmo y positivismo en el campo, su liderazgo para levantar a la afición en los partidos hicieron que se convirtiera en esa referencia para la hinchada.

Acabada la temporada con la salvación milagrosa, Muriqi se convirtió en objetivo número 1 del club, petición expresa del entrenador Javier Aguirre además, y deseado por la afición. Todos estaban de acuerdo. Había que pagar la cláusula que tenía en la Lazio. Sucedía sin embargo que eran cantidades que el Mallorca no podía asumir por coste de fichaje, tanto en el precio de traspaso como en la ficha del jugador.

A punto estaba de ser jugador del Brujas, pero el intento del club belga de rebajar el precio de fichaje rompió la operación y Muriqi llamó rápidamente al Mallorca. La dirección deportiva de Pablo Ortells junto a la ayuda del propio jugador hicieron que se fuera limando el acuerdo con la Lazio. No había otra salida, la Lazio no podía quedarse a un jugador con el que no contaba y que en un año se iría libre, pero tampoco podría sacar lo que pretendía. A pesar de todo se convirtió en el fichaje más caro de la historia del Mallorca, 9.5 millones con bonus que llegan fácilmente a los 12 millones. Pero la amortización era más suave para el club, con otro año más de contrato hasta 2027.

El arranque de temporada del enorme delantero no ha decepcionado a nadie. Lleva seis de los diez goles del equipo, dos de ellos de penalti, y eso habiéndose perdido dos partidos, es decir en realidad son seis goles en diez partidos y no en doce de liga.

Con este registro, Muriqi iguala el mejor arranque de los goleadores del Mallorca en lo que llevamos de siglo XXI. Informa Pedro Martín que los otros goleadores que empezaron con seis tantos en las primeras doce jornadas de liga fueron Pandiani, Eto'o, Güiza (quien sería pichichi de la liga con 27 goles), Hemed y ahora Muriqi.

Además, Muriqi ha formado una gran sociedad con Lee, que lleva dos goles. Entre ambos han marcado ocho de los diez goles de su equipo. El tanto ante el Espanyol de Muriqi fue casi un regalo de Giovanni, si bien el remate fue acrobático fue puerta vacía en el segundo palo. El delantero lleva seis goles en 25 remates, en 870 minutos.

Muriqi marcó cinco goles la pasada temporada en la segunda vuelta bermellona, no había marcado en la Lazio con la que apenas jugaba, mientras que la temporada anterior había anotado un gol. Sin embargo en la 19-20 marcaba 15 goles en Turquía con el Fenerbache, lo que motivó a que la Lazio pagara por él 20 millones de euros.