Muriqi asume el protagonismo con su selección

La primera jornada de partidos amistosos disputados por los internacionales del Real Mallorca no han sido demasiado halagüeños para los cinco jugadores que se encuentran convocados con sus respectivas selecciones ya que tan sólo Vedat Muriqi e Idrissu Baba han tenido minutos con sus equipos nacionales. Así, el delantero kosovar del Real Mallorca fue principal protagonista con su selección luciendo además el brazalete de capitán de la misma en el partido que enfrentó a Kosovo contra Irlanda del Norte.

Muriqi fue protagonista no sólo por ser capitán de la selección de su país ya que fue también el autor del único gol de Kosovo en el partido tras un derechazo desde fuera del área. Aunque al final fue Irlanda del Norte el equipo que se llevó la victoria, el delantero del Real Mallorca también trabajó en defensa llegando a evitar un gol en la misma línea. Mañana martes, Muriqi y Kosovo jugarán contra Chipre.

Por su parte, Idrissu Baba fue titular en la derrota de la selección de Ghana ante una Brasil que no tuvo contemplaciones y se llevó la victoria por 3-0. Mañana Ghana se enfrentará contra Nicaragua en un nuevo amistoso.

En cuanto a Martin Valjent, Kang In Lee y Leo Román, ninguno de los tres tuvo minutos en los partidos disputados por sus selecciones. En el caso de Valjent, el central mallorquinista no jugó ante Azerbaiyán ni tampoco lo hizo ante Bielorrusia en dos partidos que acabaron 1-2 a favor de Azerbaiyán y 1-1 respectivamente. Kang in Lee, por otro lado, no tuvo minutos ante Costa Rica en el empate a dos de su selección y mañana espera poder tenerlos en el partido ante Camerún. Finalmente, Leo Román no jugó en la victoria de España sub 21 por 1-4 ante Rumanía y espera poder tenerlos ante Noruega, próximo rival del combinado español