Moreno: "Si hay que hablar de alguna cosa será a final de temporada"

Vicente Moreno sólo tiene en mente una cosa y esa no es otra que el partido de mañana ante el Granada. El entrenador valenciano, a pesar de las preguntas de los medios de comunicación, ha dejado claro que su futuro es algo secundario para él. "Tengo contrato con el Mallorca y si hay que hablar de cualquier cosa se hablará al final de temporada que es mi forma de proceder desde el primer año en el que llegué aquí", ha comentado hoy el entrenador mallorquinista en la rueda de prensa telemática previa al partido de mañana contra el Granada en elq ue su equipo se juega una grandísima parte de sus aspiraciones de permanencia.

Al preguntársele por un posible cabreo por la filtración de la noticia Moreno ha sido claro. "No es algo que me preocupe. No podemos estar pendientes de las informaciones que salen o dejan de salir. No tengo tiempo para otra cosa que no sea el partido de mañana. Prefieres que no haya ningún tipo de información de este tipo pero es algo en lo que no ocupo mucho tiempo. Ni soy el primero al que le pasa ni al último. Se dicen muchas cosas y es algo que no digo que sea normal pero si habitual que pase en los momentos de temporada que estamos ahora mismo".

Pese a las preguntas sobre su posible salida, Moreno ha subrayado: "Muchos de vosotros lleváis más tiempo que yo y cuando se ha llegado a momentos de temporada nunca he hecho referencia a mi futuro. Siempre he dicho que lo más importante es el colectivo y que lo otro es para desestabilizar pero no es que lo diga ahora, lo he dicho ya en otras temporadas cuando han aparecido noticias así" agregando luego que "a final de temporada veremos como queda todo".

El técnico, por otra parte, ha hablado sobre el partido de Granada indicando que el duelo tiene un claro tinte de final. "Será una final dependiendo lo que hagamos nosotros porque si no lo ganamos si será una final y si lo ganamos y no nos acompañan los resultados lo será pero yo estoy convencido de que si ganamos el partido tendremos esa opción en el último partido. Este equipo ya ha demostrado que cuando los de alrededor no confían o no creen hemos dado un empujón y hemos logrado cosas que nadie esperaba y no es por darle a nadie en los morros si no porque tenemos a mucha gente detrás y porque es un club histórico que ha pasado por muy malos momentos y nosotros hemos sido testigo de ellos en Segunda B. Ha costado mucho volver a Primera"