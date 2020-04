Moreno apuesta por jugar pero entiende las dudas

Vicente Moreno sigue reiterando su deseo de poder acabar la competición en el campo. El entrenador del Mallorca volvió a apuntar ayer en esa dirección en la entrevista llevada a cabo en el canal de Youtube del narrador de la Liga Edu Pino que, para su primer vídeo, quiso contar con la presencia de un entrenador al que le une una buena amistad ya que ambos coincidieron en la etapa en la que Moreno fue entrenador del Nàstic de Tarragona.

Durante esa distendida charla, Pino le preguntó al actual técnico del Real Mallorca por la situación de la liga y las distintas opciones que se están barajando. “Yo creo que lo más justo es que los resultados que se puedan dar, sea subir o bajar, sean siempre jugándose los partidos que estaban puestos en el calendario de la competición” indicó el técnico que añadió: “Es verdad que llevamos veintipico jornadas pero es que quedan once. Pongo el ejemplo de Tarragona. En Tarragona en mi primera temporada ganamos los últimos diez partidos de liga. ¿Quién te dice a ti que cualquier equipo no puede ganar los diez partidos o los que sean para lograr el objetivo y otro los pueda perder? Me parece que sería injusto tomar cualquier decisión sin terminar la competición”

Aunque esa opinión es la que ha reiterado en varias ocasiones el entrenador bermellón durante la entrevista también reconoció que entiende a quien no quiere o se puede negar a jugar si no hay las garantías de evitar contagios. “Tenemos que ser muy realistas. No podemos ponernos de perfil y no ver la situación real y la que es y es una situación en la que todavía está muriendo muchísima gente” agregando luego: “Yo entiendo al entrenador, no digo que sea yo y al jugador que tiene miedo porque tiene familia que son de riesgo o ellos mismos tienen miedo como tal. Ahí está el caso de Fali que ha sido uno de los más duros en esas declaraciones de no querer jugar. Creo que todo es respetable, cualquier opinión lo es”.

Concluyó ese análisis indicando Moreno que “cualquier situación que se de va a ser diferente a la que era cuando paramos. Hemos tenido la competición parada de dos a tres meses y seguro que va a ser adulterado [el resultado final]. La solución es mala. Lo que si digo es que si podemos terminar la competición dentro de unos parámetros que no hipotequen la siguiente habrá que hacerlo, evidentemente”.

En el resto de la charla con Edu Pino ambos recuerdan el paso de Moreno por el Nàstic y analizan también las sesiones de entrenamiento del equipo a través de la aplicación Zoom y los cambios que se han ido incluyendo.