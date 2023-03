No han sido muchos los motivos para la alegría esta temporada para la afición de la UD Ibiza. En una temporada para olvidar en el segundo curso en la Segunda División, el no bajar los brazos del equipo de Lucas Alcaraz ha sido algo que han valorado los aficionados celestes que siguen acudiendo a Can Misses.

Pero si ha habido algo que ha provocado alegría de verdad fue el gol de bandera del centrocampista Iván Morante, su primer gol en el fútbol profesional y que fue una auténtica obra de arte. En un año discreto en el que arrancó como titular indiscutible para Baraja pero después ha ido apareciendo y desapareciendo con Lucas Alcaraz, el leonés recibía en el balcón del área un balón rechazado con un control de pecho, sin dejarla caer tiraba un medio sombrerito para sortear la presión del rival, volvía a acomodarla con el pecho para al sin dejarla caer conectaba una volea que hizo una gran parábola para meterse en la portería de Caro, el meta del Burgos.

Morante marcaba su primer gol de la temporada para encarrilar un partido que estaba atascado ante el Burgos, con muy pocas llegadas por parte ibicenca. Un gol que provocó la euforia de los aficionados de Can Misses que empezaron a cantar "sí se puede". El segundo gol llegaría ya en el descuento en una contra muy bien llevada por Alarcón que cedía a Kaxe en bandeja el gol.

Morante afirma sobre su gol que "es mi primer gol como profesional, una alegría inmensa sobre todo porque ha servido para ganar. Necestitábamos estos tres puntos y hay que pensar en sumar de tres en tres".

Con seis victorias, la Ud Ibiza suma 28 puntos, a diez del Sporting y el Racing y a falta de nueve jornadas.









El técnico Lucas Alcaraz sigue sin hacer números públicamente y sólo habla de lo que tienen que hacer en cada partido, como ya ha explicado muchas veces en una situación como la de su equipo, sólo puede mirarse a objetivos cortos. Es muy difícil pero la sensación ahora en Ibiza es ... ¿y si? lo tenían todo perdido y no han dejado de competir, veremos cómo lo afrontan. De momento visitan al Mirandés.

El técnico afirma que "soy de letras, estamos a tres o cuatro partidos de equipos con los que tenemos que jugar. Aquí los da mantenernos en el combate es el día a día, mantenernos en el punto cero tanto si se gana como si no, el equipo lo está peleando, un día te empatan otro ganas, pero lo importante es estar siempre en los partidos".