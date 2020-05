Molondro pide seguridad sanitaria para poder jugar el play off de ascenso

Miquel Molondro contempla con algo de escepticismo la situación creada a raíz de la decisión de la Real Federación Española de Fútbol que dictamina que en la tercera división se debe disputar un play off entre los cuatro primeros de cada grupo, una medida que, sin duda, no favorece en absoluto a un Poblense que ha comandado desde hace ya muchas jornadas la tercera balear con puño de hierro y que ahora deberá jugarse el ascenso contra CD IBIza, Mallorca B y Felanitx o Platges de Calvià puesto que ambos conjuntos están empatados a puntos ahora mismo.

“El play off está bien porque ya se había anunciado. Si no se puede viajar es la única manera. Lo que pasa es que el gobierno le pasó la pelota a la federación y la federación se la ha devuelto ahora. Son ellos los que deben dictaminar las medidas sanitarias a tomar y si es posible o no hacerlo”, comentó ayer Miquel Molondro, presidente del Poblense, en declaraciones a Deportes Cope Mallorca.

El presidente del club de Sa Pobla explicó también la solicitud de los equipos al propio gobierno. “Lo que pedimos los clubes que vamos a jugar esta liguilla es que se nos establezca un calendario o protocolo sanitario y que nos digan la fecha en la que hay que jugar porque no nos cuadra lo que dice el gobierno con lo que debemos hacer. Tengo entendido que hasta el día 8 de junio no se abren los recintos deportivos”, señaló Molondro.

El que fuera jugador del Mallorca relató los problemas existentes por las fichas que acaban el 30 de junio y la evidente falta de tiempo para poder entrenar todo el grupo juntos antes de que comience definitivamente el torneo que dictaminará qué equipo de la tercera balear esta la temporada que viene en la categoría de bronce.