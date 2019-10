Molango: "Esperemos que los propietarios no se cansen"

Escalada en la crítica del RCD Mallorca hacia la parálisis de la administración, Consell de Mallorca y Ayuntamiento en especial, en los proyectos para la ciudad deportiva y la residencia, así como la reforma de Son Moix y la venta del solar del Luis Sitjar. Especialmente decepcionados se muestran en el RCD Mallorca por la falta de pesmisos para poder hacer una residencia para los jóvenes en Son Bibiloni. El Consejero Delegado del Mallorca Maheta Molango ha avisado esta tarde: "Esperemos que los propietarios no se cansen" en referencia a una posible marcha de la entidad si las cosas siguen así, todo un aviso a navegantes.

El propietario Robert Sarver está disgustado por lo que considera una falta de colaboración y reconoce una de sus mayores frustraciones desde que comprara las acciones del RCD Mallorca en 2016, como avanzó el pasado día 10 de Octubre Deportes Cope Mallorca.

Molango ha sido claro esta tarde: "es una situación de frustración, es la dinámica desde que llegamos. Aquí se ha hecho una inversión muy fuerte y no se recibe nada a cambio. Se pone dinero, se asciende y estás igual que hace tres años, no ha habido ningún avance en ningún tema. Cuando vienes desde Phoenix, bajas, pagas el concurso, subes, reformas el estadio público, que no es tuyo, lo reformas casi íntegramente y te das cuenta de que todo son problemas. No pedimos dinero, pedimos avanzar".

El CEO bermellón ha lanzado por primera vez un aviso claro a navegantes sobre cómo están los propietarios del Club al respecto: "Esperemos que no se cansen, cuando sólo pones y no recibes nada a lo mejor te cansas. En las relaciones tiene que ser yo te doy y tú me das, cuando sólo das te cansas. Estáis viendo que cuando se llegó fue complicado y se puso en duda si éramos serios,nadie puede decir que no somos serios, han puesto el dinero,han crecido como club y todo son problemas, llega un momento en el que... en fin".

"Quieres una residencia, es un legado para la gente de aquí, ¿qué tenemos que explicar? es algo que se queda aquí, estás ayudando, del Sitjar no tenemos solución,de las pistas no tenemos solución ,en la ciudad deportiva no tenemos solución, entonces nos cansamos".

Molango ha explicado el por qué de su reflexión: "Siempre he sido diplomático, llevamos cuatro años, yo soy un mandado pero hay gente aquí que ha invertido 40 millones de euros y tres millones en la reforma del estadio y de la ciudad deportiva".

Finalmente, tras presentar la nueva web de la asociación de ex jugadores ha hablado de otros temas, no ha confirmado que vaya a haber algún fichaje en el mercado invernal y se ha mostrado contento por los jugadores porque cree que se han dado cuenta que "nos tenemos que creer que nos merecemos estar aquí".