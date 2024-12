Mojica, la peor cara en el peor partido del RCD Mallorca

Una escena afeó aún más la dolorosa derrota ante el FC Barcelona, la de Mojica recriminando de mala manera a su compañero Morlanes una indicación de este.

Sucedió tras el penalti que transforma Raphinha tras es el que estaba muy frustrado el lateral, que perseguía a Lamine Yamal y que recriminaba al árbitro que el joven jugador del Barça había sacado la pierna izquierda para que no pudiera evitar el contacto Mojica.

Al recibir una indicación de su compañero, Mojica parece enloquecer y se va hacia él con el dedo, le pone la cabeza sin llegar a golpear pero sí le empuja un poco y luego le vuelve a dar un toque en el pecho.

Morlanes encaja como puede la bronca, intenta hablar tapándose la boca ante su compañero que está fuera de sí. La imagen trascendió en el partido en la realización televisiva de Movistar y fue inmediatamente el asunto en la zona de vestuarios y en la sala de prensa. Jagoba Arrasate reconocía que no le había gustado esta escena: "Mojica tiene confianza con Morlanes, ya coincidieron en Villarreal y quizá tenga más confianza. El vestuario está fastidiado porque teníamos gran ilusión. Estamos alicaídos pero en menos en dos días viajamos a Vigo, si tiene que venir algo que venga de golpe como hoy. Es verdad que Mojica está jugando mucho también por la lesión de su compañero y con la selección, mucho viaje, tiene más minutos de los debidos, ha cometido algún error sobre todo en el primer gol que no había ningún peligro. Estaba haciendo una gran temporada pero el fútbol tiene esto, que cometemos errores y hoy hemos cometido más de uno y más de dos".

El técnico gestionará este episodio en el entrenamiento: "Claro que lo hablaremos porque no me gusta. No le estoy justificando pero seguramente porque se conocen le estaba recriminando, pero no está para recriminar porque aquí todos hemos cometido errores, yo también. Hemos tenido desajustes y eso lo pongo en mi debe".