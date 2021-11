Baleares no tiene ningún ACB pero su presencia es notable en la mejor liga de Europa, la liga española, ya que algunos de sus mejores jugadores son de las islas, (Rudy, Llull,Abrines) y cuenta con jugadores de larga trayectoria como Joan Sastre, Álex Suárez o el joven Sergi García. Desde hoy la ACB cuenta con otro importante actor protagonista, en este caso comunicador.

Se trata del joven Miquel Montoro, conocido divulgador mallorquín del mundo rural que se hizo conocido gracias a sus vídeos en youtube, todo un fenómeno de masas que también colabora en diferentes espacios de televisión. Montoro ha querido colaborar con la ACB para luchar contra el acoso escolar, el bullyng, un grave problema que lamentalmente no ha remitido y que ha tenido especial gravedad con el uso temprano de las redes sociales entre los más jóvenes. Algo que debiera estar mucho más controlado en menores por sus progenitores.

El acoso en la escuela siempre ha ocurrido, la diferencia hoy en día es que aquellos que atacan, hostigan, se burlan, aquellos que hacen la vida imposible a un compañero o compañera tienen a su alcance herramientas que antes no existían y que pueden multiplicar el daño al afectado.

Una lacra social que condiciona el desarrollo de los pequeños y que puede marcar de por vida si no se ataja a tiempo. Montoro habla muy claro en el vídeo que ha difundido esta jueves la ACB: "el bullying es una cosa que no tiene que existir directamente. Yo siempre he estado así, grasito, se reían de mí por ser así. A mí nunca me han gustado las Play, siempre he sido de campo. Lo más importante es ¿por qué se tienen que reír de ti por ser diferente? eso no es justo. Siempre he dicho que el que se está riendo de ti es un cobarde, lo hace para ser más que tú. Estamos en una generación en la que o eres lo más o no eres nadie. Se metían conmigo, gordo y tal, yo correr no puedo correr, puedo hacer un footing en el campo pero tiene que haber unas ovejas delante. Se metían conmigo por eso. Esto un día vale, otro también, cuando llevas cuatro años ya lo pasas mal".

El joven de Sant Llorenç se pregunta por qué los afectados son los que se tienen que marchar y no son los acosadores los que cambian de colegio:"es una reflexión para todos, maestros, colegios, ¿por qué el que hace bullying el que se va a otro cole y se va el afectado? parece que el que lo sufre es el culpable y es muy injusto. Esto también te ayuda a ser más fuerte, yo ahora mismo he empzado a ser conocido. Cosas que me dicen, siempre vas a encontrar el que te va a criticar. El bullying te hace saber defenderte, no voy a hacer lo que me digan, a no ser que sea tu madre con un zapato, esto ya no es bullying. Si tú sabes de alguien que lo está pasando mal, es muy doloroso, actúa contra el bylling".





"¿Por qué se tienen que reír de ti por ser diferente?"



"El que se está riendo de ti es un cobarde"



El fichaje de Montoro ha sido aplaudido por algunos de los jugadores más destacados de la liga, como el menorquín del Real Madrid, Sergi Llull, le da la bienvenida.





También el jugador de Valencia, Víctor Claver, se muestra encantado y afirma "ya tenemos sexto hombre" en referencia a Montoro.