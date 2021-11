Miki Villar marca su primer gol y cierra la semana fantástica de la UD Ibiza

El gol de Miki Villar en Anoeta en los últimos minutos del encuentro contra la Real Sociedad B supone su debut goleador en el fútbol profesional. Era el minuto 85 cuando el extremo aprovechaba perfectamente dentro del área un magistral pase de Miguel Ángel Guerrero para cruzar ante el meta Ayeso.

Miki Villar, habitual revulsivo en las segundas partes de Juan Carlos Carcedo, está viviendo su primera temporada en el fútbol presional, fue el segundo fichaje celeste en la planificación para este año en Segunda División. Procedente del Compostela con el que marcaba seis goles en la Segunda División B, el jugador se confiesa impresionado tras conseguir ese primer gol que celebraba mostrando una imagen de la espinillera a la cámara:

"Todavía sigo un poco en shock, no soy consciente. Súper contento, esto para mí no está siendo fácil, esto de jugar con gente tan buena y con tanta diferencia física respecto al año pasado. Para mí estar aquí es un sueño y esto redondea el sueño".

El atacante gallego reconoce que el equipo debía dar un paso adelante para conseguir la victoria: "estábamos haciendo un buen partido pero estábamos igualados y nos dimos cuenta de que podíamos ir más arriba y hacer más daño. Los cambios daban ese perfil, entra Davo, yo Guerrero, tuvimos un cambio de mentalidad de que podíamos ir a por el partido y ha salido bien".

Esta victoria bajo la lluvia en Anoeta cierra una semana fantástica para la Unión Deportiva Ibiza que ha sumado siete puntos de nueve posibles y ha mantenido la portería a cero en las tres jornadas, ante el Alcorcón con victoria 0-2, ante el Tenerife, empate 0-0 y en Anoeta, 0-1. Quién ha visto y quién ve a esta UD Ibiza, que de ser un equipo ingenuo al que con poco le creaban ocasiones y le remataban en el área, a apenas conceder ocasiones, y cuando ocurre ahí aparece Germán como ayer que salva una ocasión de Karrikaburu.

Carcedo ha decidido defender con el balón, sigue siendo un equipo que construye sobre la posesión, pero ahora cuando no lo ve claro no tiene problema en volver a la casilla de salida, y si es menester juega en largo, que era algo que antes no hacía casi nunca.

El encuentro también sirvió para que jugara Gálvez, casi inédito hasta ahora, y que se sentara uno de los intocables, Goldar, que ayer tuvo descanso en una semana de tres partidos. Alejandro Gálvez decía que "ha sido un tiempo complicado, casi seis , siete meses sin competir. Me rompí el menisco, luego otra lesión, ha tardado en llegar. Contento con estar con mis compañeros y una victoria merecida, otra vez la puerta a cero .Sabíamos que llegaría la ocasión y así ha sido. Importante para ganar y subir en la clasificación".

La UD Ibiza se coloca sétima con 22 puntos, ocho por encima del descenso y cerca del playoff, a dos de un Tenerife que juega hoy. El domingo recibe al líder, el Almería, a las 16h.