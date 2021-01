La menorquina Itziar Gómez, una árbitra de récord

La menorquina Itziar Gómez hará historia este próximo fin de semana, porque con tan sólo 17 años se convertirá en la árbitra más joven en dirigir un partido nacional de fútbol sala. Goméz arbitrará el encuentro del próximo sábado 16 de enero entre el Atlético Mercadal y el Peña Esplugues (de la Segunda División de fútbol sala femenino). “Sí, sí, la árbitra más joven, con 17 años, dirigiendo un partido de Segunda”, ha reafirmado la propia Itziar Gómez, este jueves en Deportes Cope Mallorca. “Hay nervios, pero para deshacer los nervios me lo tomaré como un partido normal”.

Goméz, de una familia de árbitros, empezó a arbitrar después del confinamiento de la primera ola de la Covid-19: “Lo tenía todo preparado antes de la cuarentena, y después ya salí para arbitrar los partidos. A mí no me gusta jugar, pero sí que me gusta el fútbol en general. Mi padre es árbitro y él me convenció para hacerme árbitro”, ha explicado.

La menorquina ha asegurado que no le preocupa que las jugadoras puedan perderle el respeto por el hecho de ser tan jóven: “Si alguna se pone nerviosa, pues tendremos que calmarnos y hacer lo que toca, como cualquier otro partido normal. Durante el partido, normalmente, no me gusta dar muchas explicaciones. Si alguna quiere una explicación, pues que me lo pida al terminar. El partido está para jugarlo y nada más”.