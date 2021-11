Máximo Fjellerup abandona el Hospital en buen estado

Heló el pabellón. Un silencio gélido durante unos segundos hasta ver que Máximo Fjellerup estaba consciente y se movía. Su caída fue muy peligrosa al desequilibrarse en el aire en el contacto con un rival. El internacional argentino perseguía un balón pero con tan mala fortuna que al saltar perdió la orientación en el contacto y cayó de manera peligrosa en el parqué.

????Tremendo golpe de Maxi Fjellerup...afortunadamente los reportes que llegan son buenos ???????? https://t.co/RMUeahTuUmpic.twitter.com/SRZbsUpm65 — Guillermo Crisafulli (@gcrisafulli) November 10, 2021

El golpe se oyó en todo el pabellón y los aficionados exclamaron en la grada de puro susto. Durante unos instantes el jugador permanecía tendido boca abajo y rápidamente el doctor acudía a atenderle. Tras unos instantes atendiéndole y comprobando que el jugador estaba consciente en todo momento, los compañeros y los propios técnicos ayudaron a Máximo a abandonar la pista por su pie.

Tras estar un rato en el banquillo dejaba finalmente la pista al descanso del encuentro, instantes después de que todos hubieran abandonado la pista y marcharse a los vestuarios. Los pocos aficionados presentes en Son Moix, unos 600, aplaudían al argentino. Ya no volvió.

Máximo Flellerup no recordaba al parecer nada y aunque no perdió la consciencia, se le trasladó lógicamente a un hospital para hacer el correspondiente TAC. Según ha informado el Bahía San Agustín, los resutados han sido satisfactorios y no arroja ninguna lesión o secuela.

El jugador sin embargo aún sigue algo mareado y no va a entrenar en la jornada de hoy, pendiente de evolución para ver si está en condiciones de viajar a Huesca donde juegan los mallorquines este domingo a las 20h.

LA PRIMERA.-

El peligroso incidente con Fjellerup fue el único lunar en la victoria del Palmer Alma Mediterránea que al fin saboreó la primera victoria,81-65, y lo hizo ganándoselo a pulso. Podríamos decir que se llevó el primer triunfo a la boca tras ganárselo de verdad, porque Iraurgi no lo puso fácil obviamente, nadie lo pone en esta LEB Oro. Los vascos venían con una victoria sólo, pero ante Estudiantes.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El Palmer al fin mejoró en defensa a partir de un primer cuarto flojo en ese sentido. A partir del segundo el equipo empezó a ser lo que quieren sus técnicos y empezó a provocar malos tiros de su rival, también robos que les permitieron canasta más fáciles. Pero había que conseguir puntos de donde fuera, sobre todo cuando en el segundo cuarto pierden a Fjellerup, y ahí emergieron Pol Figueras (acabó con 19 y 8 asistencias), el último fichaje Wesley Van Beck, 20 puntos y el paso adelante dado ayer por el imberbe Kostas Kostadinov, ayer un doble-doble de 14 puntos y 11 rebotes, 26 de valoración.

El búlgaro ex del Real Madrid, a sus 18 años, demostró ayer por qué podía ser este año una de las sensaciones de la liga si él cree que puede serlo. Álex Pérez y Pau Tomàs le sacaron en el quinteto inicial. Algo habrán trabajado con este jugador de 18 años y 2:04 de indudables condiciones. Daba la sensación de que tenía que creer lo que puede hacer, porque hasta ahora había sido intrascendente. Pero anoche no.

El búlgaro estuvo más intenso desde el principio en ataque y defensa, desde las primeras canastas que palmeó yendo con convicción al rebote ofensivo como defendiendo. Suya fue la mejor jugada del partido en el tercer cuarto al encarar al rival, irse para canasta y marcarse el matazo de la noche que calentó a los pocos presentes.

Del público cabe decir que aunque escaso, miércoles a las 20:45h, la borrasca Blas, las derrotas del equipo, estuvo con el equipo en todo momento. Unos 600 espectadores estuvieron con el Palmer en uno de esos partidos que los fieles no quieren perderse porque era muy importante. Era despegar o seguir hundiéndose. La competición había sido cruel con un equipo que había buscado el triunfo en varias jornadas, pero un equipo recién hecho y tierno se tiene que hacer así. Ocurrió el año pasado y se espera que ocurra también éste.

Talento hay, fuerza hay, seguramente el objetivo no puede ser otro que la permanencia, pero los chicos pueden seguir brindando buen baloncesto.

Entre los presentes, el técnico del RCD Mallorca Luis García Plaza.

Una victoria para empezar a creer.





Siiiii.

¡Cayó la primera!

81-65 gana @BahiaSanAgustin

a Iraurgi .

20 puntos Van Beck y 19 Figueras. pic.twitter.com/lcb2ah1mQ0 — Deportescopebaleares (@deportescopebal) November 10, 2021