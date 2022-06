Mavi García tras su doblete nacional en Mallorca: "Es más especial que los demás"

Ha sido un fin de semana de gloria para Mavi García. La ciclista mallorquina ha triunfado en casa, ha conseguido alzar los brazos en la línea de meta ante su familia y sus paisanos, que le coreaban en las diferentes cunetas. Después de lograr el Campeonato de España contrarreloj el viernes en la meta de Cala Millor, con 21.5 kms de promedio, Mavi conseguía la victoria en la prueba en línea en la meta de Son Moix.

Justo frente al Estadio de Son Moix, en el mismo Camí dels Reis, se proclamaba Reina del ciclismo mallorquín la de Marratxí en la prueba en línea en la que dominó totalmente. Muy pronto se escapaba y en la ascensión al Coll de Sa Creu ya iba en solitario. Fue un paseo militar ya que al grupo le fue imposible acercarse a una Mavi García exultante.El gran día se completaba con el bronce de la también local Yurani Blanco.

"Parece que es un título más pero no es así, es más especial que los demás. Antes del campeonato no creía que pudiera ser. Otra vez ya muy difícil, y más con el recorrido que no es lo que mejor me va. He atacado muy pronto y he tenido mucho desgaste en carrera pero ha valido la pena".

La corredora de Marratxí habla de la emoción en la carretera al sentir los ánimos del público. "Había momentos en los que se ponían los pelos de punta, todas las grupetas cuando pasaban, incluso algunos me miraban dos veces porque al no llevar el maillot de campeona de España no me conocían del todo porque no iba de blanco, todo el mundo gritando, conocía a muchísima gente y lo he disfrutado muchísimo".

Sobre lo que viene, Giro y Tour, Mavi comenta que "ahora vienen las curvas más fuertes de la temporada. Ahora voy con confianza, he estado entrenando muy bien en Sierra Nevada, me he sentido genial y es un empujón para afrontar la parte más importante de la temporada, Giro y Tour, y también me gustaría hacerlo bien en el Mundial este año".