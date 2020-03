Mavi García alza la voz tras el primer día laborable en estado de alarma

Las aglomeraciones para acudir a trabajar vistas en diversas imágenes y el hecho de que en Palma, al ser el primer día laborable, se reprodujesen también esas escenas en diversas empresas indignaron ayer a una sociedad en la que se incluyen deportistas de primer nivel que, como el resto de población, se está esforzando estos días para cumplir con el confinamiento decretado por el estado de alarma. Hoy, de hecho, ya hay personas que denuncian las obras que se están llevando a cabo en algunas calles ante la poca seguridad de la que disponen esos trabajadores.

Una de las personas que ayer quiso alzar la voz sobre esta situación fue Mavi García. La ciclista mallorquina, que tras dejar el equipo Movistar afrontaba ilusionada la temporada con su nuevo equipo el ALÉ BTV Ljubljana y tenía también sus miras puestas en Tokio 2020 ha visto como su progresión y sus posibilidades de competir se quedaban frenadas en seco por la pandemia de Coronavirus. Ayer, en su página de Facebook, la mallorquina llevó a cabo una larga reflexión en la que se preguntaba en voz alta por los motivos por los que ella no podía realizar su actividad profesional, es decir entrenar y otras empresas permitían el trabajo en grupo existiendo ya la recomendación de teletrabajar para la mayoría.

"No se podrá hacer deporte en las calles, ni siquiera los que nos dedicamos a ello ( QUE ES NUESTRO TRABAJO) que salimos sólos, que somos una minoría y que no perjudicamos absolutamente a nadie y que para colmo parece que se nos tratará como a delincuentes por hacerlo y como a unos egoístas.... Vale..Aún así, hasta ahí, podía entender que el esfuerzo lo hacemos todos y aun más por los que se quedarían en casa y tienen que ir si o si a trabajar poniendo su salud en riesgo porque es necesario", apuntaba de inicio.

La ciclista isleña añadía luego: "Hoy ya ha sido cuando ya no puedo entender nada. Me llegan whatsaps y llamadas de que por las calles de Mallorca siguen trabajando en las obras grupos de gente, tiendas de aires acondicionados abiertas, asesorías, oficinas que podrían trabajar desde casa y que eso puede decidirlo cada empresario. Están teniendo contacto unos con otros sin necesidad y todo el mundo está trabajando en colectividad..... Por favor! ¿Esto es sentido común?Creo que esto así no se va a terminar nunca.... ¿Cuanto tiempo va a durar si se sigue haciendo así? pero eso sí. Yo no puedo ir a ver a mi hermano o a mis sobrinas a su casa y veo como multan a una persona caminando sola por la calle", escribía la mallorquina que seguirá entrenándose en casa para mantener la forma física en la medida de lo posible.