Mavi García bronce mundial en Ruanda, el premio a la paciencia de una gran ciclista

El sábado 27 de Octubre es un día que jamás olvidará Maria Victoria García Cañellas. "Mavi" lograba un bronce mundial alguien podría pensar que coronando un gran carrera aunque quizá se equivocaría. Es posible que sea un nuevo comienzo, si es que es posible volver a comenzar en el deporte a los 41 años, el comienzo de una nueva ilusión para exprimir lo que le quede.

Hace unas semanas, la ciclista mallorquina dudaba si continuar sobre la bici, por edad, por plan de vida, por cansancio, quién sabe. Acababa de ganar una etapa del Tour de Francia, la primera victoria española en el Tour femenino, y Mavi se lo pensaba. Parecía un buen epílogo a su carrera, irse en todo lo alto. Pero por lo visto veía el tanque de combustible lleno.

Por haber tenido ilusión por continuar debe sentirse más que satisfecha porque ha formado parte de la selección española en el Mundial de ciclismo en Ruanda, y gracias a ello Mavi García ha logrado el mayor éxito de su carrera, a los 41 años.

Premio a la constancia.-

Es el premio a la constancia, a la ilusión por exprimir lo que le quedara en el deporte de élite.

Mavi ya había conseguido medallas mundiales en duatlón, su primera disciplina, y también contaba con un sexto y un duodécimo puesto en sendos Juegos Olímpicos, en París y Tokio. La mallorquina sólo hace diez años que se había pasado al ciclismo tras sus éxitos en Duatlón. Ha sido campeona de España, nueve veces sumando contrarreloj y ruta, 17 medallas sumando los podios en los nacionales.

Pero en Kigali llegaba la gran recompensa con este bronce Mundial subiendo al podio junto a Magdeleine Vallieres, canadiense que venía de ganar en la Challenge de Mallorca precisamente, además de la neozelandesa Fisher-Black que era plata, una plata por la que luchó la mallorquina.

Mavi García ya ha aterrizado en Mallorca antes de irse de nuevo al Campeonato de Europa, una gran cita en la que cualquier cosa es posible, habrá que ver con qué nos sorprende.

Alegría inmensa.-

Mavi García estaba exultante: "intentaba tener el focus delante porque veía a Fisher-Black que parecía que le costaba más y pensaba que igual podía llegar hasta ella, pero a la vez temerosa mirando hacia atrás porque la medalla era lo que más me importaba y no quería reventar. No me hacía a esa idea de una medalla. Ahora pienso que puedo conseguir más cosas supongo, pero esto es como decir ya lo he hecho todo. Quiero disfrutar el año que viene, quiero hacer la bici, que es lo que más me gusta y ayudar a otras, y quizá tener alguna otra oportunidad. Ya es como que está todo hecho".