Mavi García: “ahora me siento muy bien y creo que es el mejor momento de mi carrera deportiva”

Mavi García es una de las sensaciones del deporte español en la actualidad. La ciclista balear viene de demostrar que está en un gran estado de forma, después de conseguir un doblete en el Campeonato de España de Ciclismo en carretera de Jaén, que tuvo lugar el pasado 22 de agosto. Mavi García, que milita en el equipo de Alé BTC Ljubljana de Eslovenia, se proclamó campeona de España en línea en la prueba femenina y campeona en la modalidad de contrarreloj en menos de 24 horas; un hito para el ciclismo femenino español.

La flagrante campeona acudió este lunes al concesionario de Citroën PSA Retail Palma, del que es embajadora, para hacer un balance de su carrera hasta el momento. La ciclista balear, que ha recuperado las “buenas sensaciones después de dos años complicados", señaló su próximo gran reto. “Me voy a Francia, el jueves comienza el tour, es una vuelta que se ha hecho cada año. Es una vuelta muy dura, tipo el Giro de Italia, pero un poco diferente, son siete días. Después me voy directamente a Italia,” confirmó Mavi García.

“Veo el giro con mucho nivel, porque cada vez se ve que las mujeres tienen más nivel, parece que todos han subido un escalón. La verdad es que tengo que ir día a día y a ver qué tal me va saliendo. Tengo que ir por sensaciones y tampoco sé decir qué resultado querría hacer, simplemente poder disfrutar y poder luchar por estar delante”, manifestó sobre el Giro de Italia.

A pesar de la decepción de terminar cuadragésimo primera, a más de once minutos de la cabeza de carrera, en la prueba en línea del Campeonato de Europa disputado el pasado 27 de agosto en Plouay (Francia), Mavi García se siente con confianza, quiere continuar con su buena racha y “seguir haciendo las cosas bien”.

La ciclista balear, que ha recuperado las “buenas sensaciones” después de dos años complicados, aseguró que se encuentra en el mejor momento de su carrera deportiva. “Creo que este año, después de trabajar mucho y de dos años sólamente dedicados al ciclismo, creo que este año he podido obtener una continuidad a pesar de tener el parón por el Covid-19. Había tenido dos años anteriormente con dos roturas de clavícula, y esto te frena un poco la temporada. Este año he tenido más continuidad entrenando, ahora me siento muy bien y creo que es el mejor momento de mi carrera deportiva”.

Mavi también habló de Enric Mas y dijo: “La verdad es que no sé muy bien cómo está Enric este año, pero creo que si hace un top 10 sería un buen resultado para él y para el equipo Movistar, por cómo están las cosas. Ojalá que le vaya bien”.