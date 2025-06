Mateu Jaume: "Es un orgullo enorme renovar en el RCD Mallorca"

Es el primer movimiento oficial del verano del RCD Mallorca. La renovación de Mateu Jaume Morey avanzada por Deportes Cope Baleares, y que ha sido hasta 2027 más otras dos temporadas opcionales. El otro movimiento podría ser el meta Cuéllar, aunque todavía no se ha concretado, el club en todo caso ve con buenos ojos la continuidad del portero.

Pese a que existía una opción de renovación por dos temporadas más con Mateu, era una decisión que debía tomar la dirección deportiva que encabeza Pablo Ortells, contando con la opinión del técnico Jagoba Arrasate.

Había que valorar el rendimiento del jugador durante esta temporada en la que el de Petra se ha vuelto a sentir futbolista. Ha disputado 17 partidos y ha dejado buenas sensaciones demostrando que está completamente recuperado.

Mateu venía de tres años sin jugar tras lesiones de rodilla muy graves que pusieron a prueba su capacidad de resiliencia para continuar como futbolista en activo. Se puede decir que las ha visto de todos los colores ya a sus 25 años, pero sin perder su sonrisa. El Mallorca le fichó hace un año tras finalizar en el Borussia Dortmund como una gran oportunidad. Un jugador que fue de mucha proyección, joven y de la isla. Fue el primer fichaje hace un año y ahora ha sido el primer movimiento del verano.

Debutaba en Noviembre frente a la UD Las Palmas tras unas semanas fuera del equipo por un problema de menisco que rápidamente se desligó de sus lesiones anteriores de ligamentos. El de Petra ha jugado 16 partidos de liga y uno de Copa, ha sido titular en ocho encuentros ligueros, entre ellos Barcelona y Real Madrid, en los que a punto estuvo de marcar, de hecho ante el Barça marcó aunque un ajustado fuera de juego le privó de su primer gol. Es un lateral muy ofensivo que da posibilidades que no dan otros jugadores en su puesto.

Mateu Jaume se ha mostrado exultante por continuar en casa, en el club en el que se crio antes de marcharse al juvenil del Barcelona:

“Estoy muy contento. Es un orgullo enorme poder renovar. Me he sentido muy bien durante la temporada. Ha sido muy buena y provechosa para mí y con una evolución muy buena. Estoy muy contento. Poder jugar, mirar hacia arriba y que ahí esté toda mi familia y mis amigos es algo muy guapo y por suerte podremos seguir disfrutando de esta sensación".

El jugador explica cómo se ha visto esta temporada: "he ido de menos a más. A medida que pasaban los días me iba sintiendo con muy buenas sensaciones y el cuerpo me respondía. Dar las gracias a toda la gente que me ha ayudado y ha estado a mi lado para que la temporada fuese tan bien".

El objetivo que se marca ahora es "seguir evolucionando, mejorando y poder aportar mi granito de arena al equipo en lo que necesite".