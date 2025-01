Martin Valjent: "No ha sido fácil pero ha decidido la parte emocional, si te quieren es que es el sitio correcto donde estar"

Del drama de días atrás por el hecho de que Martin Valjent pudiera firmar por cualquier equipo ya, al final feliz en el RCD Mallorca. El defensa seguirá vistiendo de bermellón y prolongará una estancia provechosa en la isla y un vínculo con la afición mallorquinista hasta 2029 que se inició allá por 2018.

Valjent es de los supervivientes del ciclo histórico del club renacido desde las cenizas, llegó en Segunda División cuando el equipo acababa de ascender de Segunda B, de cuyo año tan solo quedan Raíllo y Abdón Prats. El central eslovaco llegaba en calidad de cedido del Chievo Verona tras ir a buscarle Javi Recio, anterior director deportivo. El gran rendimiento y la adaptación inmediata de Valjent hicieron que el club afrontara su compra tras el ascenso a Primera División.

Desde entonces, Martin Valjent ha sido un fijo en el equipo y ha formado junto a Antonio Raíllo una de las parejas de centrales más longevas del fútbol español. Juntos han estado en Segunda y en Primera División. Ha conseguido dos ascensos, también tuvo un descenso, final de la Copa del Rey y la semifinal de Supercopa recientemente disputada en Arabia Saudí. Es uno de los capitanes del equipo. De hecho, el central ya forma parte de la historia del club tras convertirse en el tercer extranjero con más partidos con la camiseta bermellona, sólo superado por Nunes e Ibagaza y tras superar a Stankovic.

Con 29 años, consolidado en Primera División y finalizando contrato, Valjent era un jugador apetecible para otros equipos. El Club y el jugador llevaban meses negociando sin alcanzar acuerdo alguno. De hecho, las posturas fueron muy distantes durante mucho tiempo. El jugador era consciente de que era su momento, el de conseguir un mejor contrato y quién sabe si un equipo de mayores pretensiones. El Mallorca no estaba dispuesto a llegar a lo que pedía el jugador, pero finalmente ambas partes han ido limando sus posturas hasta alcanzar este acuerdo por cuatro temporadas.

Si no hay novedad y tanto Valjent como Raíllo continúan vistiendo de bermellón, sin duda será una de las parejas más longevas de Primera División.

Martin Valjent se ha mostrado feliz tras el acuerdo: "siento felicidad, orgullo y cierta responsabilidad. Mucha confianza por parte del club por esta posibilidad de seguir cuatro años más. Siendo sincero no ha sido fácil, me encontré por primera vez con una oportunidad como esta con la edad que tengo. Analizando y pensando todo bien ha decidido un poco la parte emocional. Yo confío en que he tomado la mejor decisión posible. Si estás en un sitio y la gente te valora, te conocen como eres, con tus cosas buenas y menos buenas, significa que es el sitio correcto donde estar".

Y es que el jugador refleja lo importante que es para él su vínculo con la isla y su gente:" siento mucho cariño y mucha fuerza. Yo pienso año a año, sí que me gustaría cumplir esos años y seguir aportando. Dejar huella en este club, en cosas pequeñas o más grandes, en el partido y en el vestuario. Es la ilusión que tengo. Pueden parecer muchos años pero me crea ilusión y no otra cosa". En la isla ha vivido momentos felices y momentos muy duros también, como durante el encierro por la crisis del covid 19, momentos que superó gracias al apoyo de sus compañeros, como Dani Rodríguez. Su vínculo es fuerte aunque en el fútbol siempre hay que tener preparado el petate para buscar lo mejor para uno mismo.

Valjent es natural de Dubnica nad Váhom (Eslovaquia) pero se expresa como un auténtico español, con un gran dominio del idioma y siendo capaz de transmitir conceptos más que lúcidos: "Van a ser años disfrutando de Primera, de noches mágicas como las que he podido vivir con esta camiseta. El club está dando pasos firmes año tras año, pequeños pero firmes, para ser más grande e importante y lograr cada día cosas más importantes. Quiero ser parte de ello y aportar, ayudar al club a conseguir esos objetivos".