Martín Demichelis tras la victoria ante el Real Madrid: "Con los pies en el suelo y la mirada al cielo"

El técnico del RCD Mallorca daba dos jornadas libres a sus jugadores tras la gran victoria ante el Real Madrid en el Sábado Santo que para los bermellones fue un adelanto del Domingo de Resurrección. Partían en descenso en el encuentro ante los blancos, en un duelo de máxima exigencia ante un equipo que se estaba jugando la liga.

El Mallorca fue capaz de ganar al Real Madrid casi al estilo de los blancos, con las paradas de su portero y la pegada arriba, ya que prácticamente metió los dos tiros a puerta que tuvo en el encuentro (Morlanes y Muriqi), por tres intervenciones decisivas de Leo Román.

Martín Demichelis había planteado un partido valiente, con centrocampistas y rombo, situando a Luvumbo esta vez en punta junto a Muriqi, una amenaza constante para la defensa ya que atacaba los espacios esperando lo que Muriqi pudiera brindarle. Situó en el rombo del medio campo, un dibujo que hoy en día casi no se ve, con Darder por primera vez como pivote, dándole la manija del equipo, esa posición que tanto ha echado en falta, pero además en solitario, ya que retrasó a Mascarell a la defensa para cubrir la ausencia del lesionado Raíllo. Situó como volantes a Morlanes a su izquierda y la derecha de Darder a Samu Costa. En el vértice del rombo Pablo Torre por detrás de los puntas.

Los bermellones apostaban por intentar tener el balón, y así fue durante buena parte de la primera mitad. Con el 1-0 de Morlanes, llegando de segunda línea, los bermellones no se echaron atrás aunque el Real Madrid lógicamente iba a empezar a someterles y de hecho al inicio de la segunda parte los blancos apretaban y en algunos momentos se hundía mucho el Mallorca. Cuando tuvo que refrescar al equipo, muchos podían pensar que Demichelis tiraría más atrás el equipo, o metería un tercer central, que se protegería, o que renunciaría a un punta para meter otro medio.

Nada más lejos de la realidad, la intervención del técnico argentino fue valiente, esa misma valentía que le exige a sus jugadores, y que él demuestra con hechos. "Micho" dio entrada a David López para adelantar a Mascarell, quitó tres centrocampistas como Morlanes, Samu y Torre, y metió extremos. Entraban además de David, Jan Virgili y Mateo Joseph para jugar con extremos. Después situaría a Antonio Sánchez en medio campo en la derecha, situando a Virgili por detrás de Muriqi, por dentro, y Mateo en el otro costado, retirando a un Luvumbo que había hecho un gran desgaste. Así llegaría el 2-1 de Muriqi.

Es algo que viene alternando el técnico, rombo o extremos, el técnico plantea en cada encuentro lo que considera mejor en función del rival y el plan de partido que tiene en su cabeza. Si algo ha dejado claro el entrenador es que cada entrenamiento cuenta y que quiere ver lo mejor de sus jugadores en cada sesión. Han sido dos semanas de desgaste tras la derrota dolorosa en Elche, además sin los internacionales, pero el técnico ha demostrado que no ha perdido el tiempo. No quiere ninguna euforia tras ganar al Real Madrid consciente de que no han hecho nada y que el domingo les llega un Rayo Vallecano que les puede hacer mucho daño.

"Exigirles, serles sinceros, tratar de levantarle el ánimo a aquellos que pueden estar más cabizbajos, tratar de hacerles entender que tenemos que estar unidos y juntos hasta la última jornada. Hay con qué pelear, no les mentí a ustedes cuando dije que estábamos vivos. Esto no es la salvación, desde ya, pero hay una frase que me gusta mucho que dice con los pies sobre la tierra pero con la mirada al cielo. Vamos a seguir trabajando porque hemos sumado tres puntos nada más".

El Mallorca tiene que aprovechar los tres partidos consecutivos en casa que le ha deparado el calendario, Real Madrid, Rayo y Valencia, este último al adelantarse la jornada por la final de Copa del Rey a entre semana, el próximo martes 21 de Abril.