María España sobre el posible ascenso del Azul Marino: "Estoy emocionada por conseguir el ascenso porque vine para esto"

Llega la primera bola de partido por el ascenso para el Azul Marino, el equipo que ha liderado la Liga Challenge toda la temporada, que puede devolver a Mallorca a la élite del baloncesto femenino, a la Liga Endesa.

Desde que hace 14 años dejara ese puesto el Joventut Mariana, Mallorca no ha tenido un equipo en la primera categoría. El ambicioso proyecto del Azul Marino fue diseñado para esto. El sábado reciben al Canoe, si ganan y el Celta no gana en La Rioja sube el Azul. Si ganan ambos, sería en la última jornada y en Castellón donde podría subir el equipo mallorquín.

Es un momento especial para la jugadora que fue la primera piedra del proyecto ambicioso, María España. La alero mallorquina volvió a casa para esto, viene además de un partidazo con 21 puntos.

"Estamos concentradas para ganar este partido y luego el siguiente, el objetivo está ahí pero tenemos que pensar en ganar. Sí hay una sensación diferente en los entrenamientos porque estamos cerca del objetivo" dice en DEPORTES COPE BALEARES.

El Azul Marino juega el sábado a las 16:30h mientras el Celta juega a las 19h: "no estamos pendientes porque dependemos de nosotras, en ganar nuestro partido". Después de sus 21 puntos con 5/9 en triples en Melilla, la mallorquina dice que "hay veces que entra más, lo importante es estar siempre en todas las facetas del juego. Contenta en lo personal pero sobre todo por ganar con el equipo".

Volvió para esto.-

"Es de las cosas que más pienso, por lo que aposté hace dos años era por esto, lo tengo más cerca y estoy emocionada de conseguirlo. Cuando se cumple un objetivo marcado te sientas orgullosa. Hace 14 años que no estamos en primera, estaba en Sóller y ahora 14 años después estaré también con Azul Marino y me emociona y me pone la piel de gallina". Añade que "además jugando en Son Moix, es cumplir el sueño de la María España de 10 años".

Lo que es difícil es repetir una temporada como esta con dos equipos ganándolo casi todo: "La temporada del Celta y la nuestra son espectaculares, es muy difícil que vuelva a pasar, lo hace más emocionante, para nosotras no pero sí para el espectador".

Para María España será inevitable pensar en su madre, fallecida hace unos años, en un momento como el que va a vivir: "pensaré en mi madre, me encantaría que lo viera, que un equipo de Mallorca y de Palma sube a Primera".

Semana grande del baloncesto femenino.-

Al posible ascenso del Azul Marino, María se ha llevado otras alegrías, como ver a dos equipos españoles entre los cuatro mejores en la Euroliga Femenina como Girona y Zaragoza, y la triple elección en el Draft de jugadoras a las que conoce bien.

La jugadora mallorquina felicita a sus compañeras escogidas en el Draft de la WNBA Awa Fam, Illana Martín y Marta Suárez. "Cada año hay algo bueno del baloncesto español. Soy muy amiga de Awa e Illana, hablé con Awa antes de irse a Nueva York. Les he felicitado, a Marta no la conozco tanto pero también ha hecho muy buenas temporadas. Espero que sigan creciendo y disfrutando como nos hacen disfrutar a nosotras. Es increíble el baloncesto español".