Mari Àngels Moreno, tras logar el triple Oro Europeo de piragüismo, en COPE: "Estoy muy orgullosa, aún no soy consciente de lo conseguido"

Acaba de armar el taco en el Europeo de Piragüismo convirtiéndose en la Reina de la participación española con una triple corona, triple Oro en el campeonato disputado en República Checa.

De casta le viene al galgo, Mari Àngels Moreno es hermana del también campeón de este deporte, Joan Toni Moreno, bronce en los Juegos Olímpicos de París, ambos palistas del RCN Port de Pollença-

Àngels ha logrado el Oro en el C4 500 mixto, en el C2 500 y 200, esta última prueba es el primer Oro de España en categoría femenina. Lo ha logrado junto a la palista de origen ucraniano Viktoriia Yarchevska.

La palista habla en COPE antes de viajar de vuelta a Mallorca y no sabe si le tienen alguna preparada, algo probable. "No me han dicho nada". Dice Moreno que "estoy muy contenta, aún no soy muy consciente de lo conseguido, estoy con muchas ganas de que los campeonatos siguientes vayan igual de bien".

Sobre el Europeo, dice la mallorquina que "tenemos una salida bastante buena y esto nos ha ayudado a ganar también el 200. A mí me gusta un poco más la distancia de los 500 metros. Ha sido algo sorpresa ganar en el 200, al no ser la olímpica no la hemos preparado tanto. Hemos aprovechado la buena salida del 500, nos salió bien, salimos muy rápido y fuimos primeras toda la regata".

Tenían expectativas: "pensábamos que estaríamos en la lucha por las medallas pero competíamos contra las húngaras que venían de ganar las Copas del Mundo y no sabíamos las ucranianas que no habíamos podido competir contra ellas".

Ahora se centrará en la Mundial sub 23 y reconoce a sus 21 años que la ilusión es cumplir bien este ciclo olímpico y estar en Los Ángeles: "lo hemos empezado bien, esperemos seguir así, tenemos ganas y expectativas".

Sobre su hermano Joan Toni, dice que "yo lo tengo fácil porque puedo decir que me viene de él, pero él no sé de dónde lo ha sacado. Siempre ha sido un referente y siempre me apoya en cada entreno y cada momento importante, siempre está ahí. Para mí que lo he sacado de él. Me llamó al acabar, muy contento por cómo había ido todo".